«Ανταλλάξαμε 20 λέξεις, δεν θα αναγνώριζε τη φωνή μου», η αποκάλυψη του ετεροθαλή αδερφού της εξαφανισμένης Λόρας

Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της, η Λόρα βρέθηκε στην Αθήνα και από εκεί ταξίδεψε την Φρανκφούρτη, με τις έρευνες πλέον να έχουν επεκταθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου ζούσε στο παρελθόν πριν εγκατασταθεί με τους γονείς της στην Πάτρα.

Περιστατικό που σοκάρει: Άνδρας χτύπησε ανελέητα την μητέρα του και απείλησε ότι θα την σκοτώσει!

Τη μέρα της εξαφάνισης, η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και σχεδόν 3 ώρες μετά, έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου για να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της. Όπως διαπιστώθηκε, είχε σβήσει του λογαριασμούς της στα social media κι είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα. Η 16χρονη έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ταξί, χωρίς να πιάσει κουβέντα με τον οδηγό, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο.

Από εκεί, η Λόρα επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο της γερμανικής εταιρείας Lufthansa, και ταξίδεψε από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη. Οι ελληνικές αρχές ερευνούν την υπόθεση εξαφάνισης και εργάζονται προκειμένου να βρεθεί η ανήλικη, Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές, δεν έχουν κινητοποιηθεί με αποτέλεσμα οι διαδικασίες για την εύρεσή της να δυσκολεύουν εφόσον βρίσκεται πλέον σε άλλη χώρα.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, μιλώντας στο Live News αποκάλυψε πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της, είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο. Επίσης, η εταιρεία Lufthansa δεν απάντησε αν η 16χρονη τελικώς μπήκε στην πτήση, αλλά οι γερμανικές αρχές απάντησαν ότι πράγματι μπήκε στην πτήση.

Φαίνεται λοιπόν, ότι η Λόρα είχε στήσει το τέλειο σχέδιο διαφυγής από το σπίτι των γονιών της στο Ρίο αλλά και από την Ελλάδα, ενώ φέρεται να είχε βοήθεια τόσο όσο βρισκόταν σε Πάτρα και Αθήνα, αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της για Γερμανία. Επίσης, οι αρχές θεωρούν ότι το παιδί φιλοξενείται από κάποιο πρόσωπο στην Φρανκφούρτη ή στο Αμβούργο.

Οι έρευνες είχαν στραφεί στον ετεροθαλή αδερφό της Λόρα ο οποίος διαμένει στη Γερμανία μόνιμα, κάνοντας λόγο για συγγενικό πρόσωπο που θα μπορούσε να την έχει βοηθήσει. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αφού από την πλευρά του, μιλώντας στο «Live News» ο ετεροθαλής αδερφός του κοριτσιού είπε: «Πρέπει να είναι πολύ δύσκολο όταν έχει μεγαλώσει στη Γερμανία και μετά από κάποια ηλικία σε πηγαίνουν σε μία άλλη χώρα, με την οποία δεν έχει κάποια σχέση, κατά πάσα πιθανότητα δεν μιλάει ούτε καν την γλώσσα.

Ο πατέρας μου είπε κάποια στιγμή ‘έλα Ελλάδα να με επισκεφτείς’ κι εγώ είπα οκ. Το πολύ να ανταλλάξαμε 20 λέξεις στο σύνολο (με την Λόρα). Την τελευταία φορά που την είδα εγώ ήταν 13 χρόνων. Ένα κοριτσάκι. Δεν νομίζω να αναγνώριζε καν τη φωνή μου», σημείωσε.

Από την πλευρά της, η μητέρα του, αναφέρει: «Δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλά δεν είχαμε άλλες επαφές. Δεν ζήσαμε σαν οικογένεια. (…) Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν πολύ κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα. Ο πατέρας της τον είχε καλέσει στην Ελλάδα, δεν είχαν ζήσει όμως ποτέ μαζί».

