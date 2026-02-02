Περιστατικό που σοκάρει: Άνδρας χτύπησε ανελέητα την μητέρα του και απείλησε ότι θα την σκοτώσει!

02 Φεβ. 2026 18:36
Στον Βόλο από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο καταδικάστηκε 39χρονος άνδρας για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, παράνομη οπλοφορία, φθορά ξένης περιουσίας και άρνηση εγκληματολογικής σήμανσης.

Το ιστορικό

Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2025 και εκδικάστηκε κατ’ έφεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος μετέβη σε καφέ και ζήτησε χρήματα από 72χρονο θαμώνα. Μετά την άρνηση του ηλικιωμένου, ο κατηγορούμενος τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και αποχώρησε. Στη συνέχεια επέστρεψε στην οικία όπου διέμενε τους τελευταίους τέσσερις μήνες μαζί με τη μητέρα του.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, φτάνοντας στο σπίτι, ρώτησε τη μητέρα του για μία σακούλα με σκουπίδια που είχε συλλέξει από κάδους και την οποία εκείνη είχε πετάξει. Ο 39χρονος εξοργίστηκε, την έπιασε από τον λαιμό, τη ρίχτηκε στο πάτωμα και τη χτύπησε επανειλημμένα. Παράλληλα προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο σπίτι, σπάζοντας την τηλεόραση, πόρτες και τζαμαρίες, ενώ την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει με μαχαίρι.

Οι καταθέσεις

Κατά την αυτόφωρη διαδικασία, η 66χρονη μητέρα του κατηγορουμένου είχε καταθέσει ότι «η συμβίωση με τον γιο μου είναι πολύ δύσκολη». Ανέφερε ότι είναι άνεργος, κάνει χρήση ουσιών εδώ και χρόνια και συλλέγει σκουπίδια από κάδους.

«Το μαχαίρι το είχε μαζί του από το πρωί. Βρίσκω συχνά μαχαίρια στο δωμάτιό του», είχε δηλώσει, εκφράζοντας τον φόβο της για τη ζωή της.

Ο κατηγορούμενος τότε είχε αρνηθεί να καταθέσει, γεγονός που καταγράφηκε στα πρακτικά του δικαστηρίου.

Στο σήμερα

Κατά τη σημερινή εκδίκαση, η μητέρα του κατηγορουμένου δήλωσε ότι επιθυμεί πλέον να τον φροντίσει η ίδια, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και ζήτησε την αποφυλάκισή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 39χρονος, ο οποίος εκτίει την ποινή του στις φυλακές, μεταφέρθηκε στο δικαστήριο προκειμένου να υποστηρίξει και ο ίδιος το σχετικό αίτημα.

Η απόφαση

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης και αποφάσισε τη μείωση της ποινής του μόλις κατά έναν μήνα. Έτσι, τον καταδίκασε εκ νέου σε συνολική ποινή φυλάκισης 37 μηνών, αντί των 38 μηνών που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί ξανά στις φυλακές.

