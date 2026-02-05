Πάτρα: Άνδρας μπήκε στο δικαστικό μέγαρο με κατσαβίδι και σουγιά

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι στην Πάτρα αστυνομικοί του Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, σε συνεργασία με τη Δικαστική Αστυνομία, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την είσοδο του άνδρα σε χώρο δικαστικού μεγάρου και στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργήθηκε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του ένα κατσαβίδι, ένα αναδιπλούμενο πολυεργαλείο που περιλάμβανε δύο μαχαίρια, καθώς και ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Τα αντικείμενα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

