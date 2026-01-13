Πάτρα: Ανήλικοι έκλεψαν μίνι μάρκετ – Συνελήφθησαν τα ξημερώματα

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Πάτρα για κλοπή από κατάστημα μίνι μάρκετ, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.

Πάτρα: Ανήλικοι έκλεψαν μίνι μάρκετ - Συνελήφθησαν τα ξημερώματα
13 Ιαν. 2026 11:04
Pelop News

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα τέσσερις ανήλικοι, τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος, έπειτα από επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ανήλικοι, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από κατάστημα μίνι μάρκετ προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος των γονέων τους, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

