Πάτρα: Ανήλικοι έκλεψαν μίνι μάρκετ – Συνελήφθησαν τα ξημερώματα

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκαν χθες τα ξημερώματα στην Πάτρα τέσσερις ανήλικοι, τρεις 15χρονοι και ένας 14χρονος, έπειτα από επέμβαση αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ανήλικοι, ενεργώντας από κοινού, αφαίρεσαν από κατάστημα μίνι μάρκετ προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 60 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των ανηλίκων, ενώ παράλληλα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σχηματισμό δικογραφίας εις βάρος των γονέων τους, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

