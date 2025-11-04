Πάτρα: Ανήλικοι “ξεκαθάρισαν λογαριασμούς” με μπουνιές και μεταλλική βέργα

Σκηνές ανησυχητικής νεανικής βίας εκτυλίχθηκαν στην Πάτρα, όπου δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για επίθεση σε συνομήλικό τους και κατοχή μεταλλικού αντικειμένου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και προηγούμενα επεισόδια μεταξύ των ίδιων παιδιών.

Πάτρα: Ανήλικοι “ξεκαθάρισαν λογαριασμούς” με μπουνιές και μεταλλική βέργα
04 Νοέ. 2025 11:42
Pelop News

Ακόμα ένα περιστατικό ανησυχητικής βίας μεταξύ ανηλίκων απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας. Δύο έφηβοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του, χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια στο πρόσωπο και το κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τους ανήλικους και τους προσήγαγαν.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, συνελήφθη και ένας 17χρονος που κρατούσε μεταλλική βέργα, την οποία πέταξε μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές είχαν ανταλλάξει ρόλους θύτη και θύματος λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, ο 16χρονος που δέχθηκε την επίθεση φέρεται να είχε συμμετάσχει μαζί με άλλους συνομήλικούς του σε επίθεση εναντίον του ίδιου 16χρονου δράστη και ενός ακόμη ανηλίκου.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρουσμάτων ανηλίκων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, με τις αρχές να εξετάζουν το φαινόμενο της νεανικής βίας και τις αιτίες που το τροφοδοτούν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:14 Μαρινάκης: «Η παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ δεν σημαίνει υπαναχώρηση – Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει»
14:14 Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου απογειώνει τη Θεσσαλονίκη
14:06 Νέα Αριστερά: «Η παραίτηση Σκλήκα είναι σύμπτωμα – το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
14:02 Κλειστά έως την Παρασκευή τα σχολεία στα Βορίζια για λόγους ασφαλείας
14:00 Πάτρα: Κενά, συγχωνεύσεις και μάθημα σε προκάτ – Κινητοποίηση της Ένωσης Γονέων την Πέμπτη στην πλ. Γεωργίου
13:57 Η σημασία του λιπιδαιμικού προφίλ και η πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου
13:57 Υπερπανσέληνος Νοεμβρίου: Το «Φεγγάρι του Κάστορα» πλησιάζει τη Γη και γίνεται πιο φωτεινό
13:47 «Φρούριο» ο Αλικιανός για την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – Ανιχνευτές μετάλλων και σκύλοι της ΕΛΑΣ σε πλήρη δράση
13:43 Πέθανε ο Ντικ Τσέινι – Ο αμφιλεγόμενος πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ που σφράγισε μια εποχή
13:33 Νέος κύκλος για το πρόγραμμα «Σπίτι Μου» – Προαναγγελία από τη Δόμνα Μιχαηλίδου
13:30 ΟΗΕ: Επείγουσες διαπραγματεύσεις για το Σουδάν – «Η κατάσταση είναι φριχτή και εκτός ελέγχου»
13:27 Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το εαρινό εξάμηνο 2025–2026
13:23 Η Πάτρα τραγουδά για την ελπίδα: Φιλανθρωπική συναυλία στο Πανεπιστήμιο υπέρ των πυρόπληκτων της Αχαΐας
13:18 Η Κέιτ Μπλάνσετ στη Μάνη για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας «Sweetsick»
13:10 Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας – Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
13:08 Σπάνια εμφάνιση της Χλοης Λιάσκου
13:00 Γρεβενά: Φύση και γαστρονομία, τι να δείτε
13:00 Αναβάλλεται η κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ μετά την παραίτηση Σκλήκα – Αναμένονται ανακοινώσεις από την κυβέρνηση
12:56 Γεωργιάδης για ΕΛΤΑ: «Δεν μπορούμε να φέρνουμε τους υπουργούς προ τετελεσμένων – Λάθος ο χειρισμός»
12:53 «Καθαρές» νίκες για Παναχαϊκή και Ερυθρό Αστέρα στην Β΄ Εθνική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ