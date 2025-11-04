Πάτρα: Ανήλικοι “ξεκαθάρισαν λογαριασμούς” με μπουνιές και μεταλλική βέργα

Ακόμα ένα περιστατικό ανησυχητικής βίας μεταξύ ανηλίκων απασχολεί τις αστυνομικές αρχές της Πάτρας. Δύο έφηβοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο 16χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του, χτυπώντας τον με τα χέρια και τα πόδια στο πρόσωπο και το κεφάλι, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο, εντόπισαν τους ανήλικους και τους προσήγαγαν.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, συνελήφθη και ένας 17χρονος που κρατούσε μεταλλική βέργα, την οποία πέταξε μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς.

Η προανάκριση αποκάλυψε ότι οι δύο πλευρές είχαν ανταλλάξει ρόλους θύτη και θύματος λίγες ημέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, ο 16χρονος που δέχθηκε την επίθεση φέρεται να είχε συμμετάσχει μαζί με άλλους συνομήλικούς του σε επίθεση εναντίον του ίδιου 16χρονου δράστη και ενός ακόμη ανηλίκου.

Σε βάρος όλων σχηματίστηκαν δικογραφίες για σωματική βλάβη, εξύβριση και απειλή, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά κρουσμάτων ανηλίκων που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Πάτρα, με τις αρχές να εξετάζουν το φαινόμενο της νεανικής βίας και τις αιτίες που το τροφοδοτούν.

