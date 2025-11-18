Πάτρα: Ανήλικος βίασε 12χρονη σε σχολείο

H γνωριμία μέσω instagram δυο ανηλίκων στην Πάτρα, ενός κοριτσιού 12 ετών και ενός αγοριού 16 χρονών και το ραντεβού που ακολούθησε, μετατράπηκε σε εφιάλτη για την ανήλικη, που τον κατήγγειλε για βιασμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, και τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη του τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την ασκήση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η ανήλικη ενημέρωσε τους γονείς της για το τι είχε συμβεί. Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11/2025, μετέβησαν στην Αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό. Σε βάρος του 16χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία, ενώ η 12χρονη αναμένεται τις επόμενες ώρες να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

