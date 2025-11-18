Πατρινός τσακώθηκε με 15χρονο και τον πλάκωσε στο ξύλο!

Για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 15χρονο, συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας χτύπησε στο πρόσωπο τον ανήλικο, έπειτα από λεκτικό επεισόδιο, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βλάβη αδύναμων ατόμων.

