Πατρινός τσακώθηκε με 15χρονο και τον πλάκωσε στο ξύλο!
Για πρόκληση σωματικών βλαβών συνελήφθη Πατρινός που ξυλοκόπησε 15χρονο.
Για πρόκληση σωματικών βλαβών σε 15χρονο, συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας χτύπησε στο πρόσωπο τον ανήλικο, έπειτα από λεκτικό επεισόδιο, προκαλώντας του ελαφρές σωματικές βλάβες.
Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αμεσης Δράσης Πατρών και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βλάβη αδύναμων ατόμων.
