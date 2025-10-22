Πάτρα – Άνω Οβρυά: Προχωρούν έργα για να μην πλημμυρίζει η περιοχή – Τι εξήγησε η Τογιοπούλου

Παρέμβαση του Φίλιππου Οικονόμου στη συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου για την περιοχή της Άνω Οβρυάς

22 Οκτ. 2025 18:00
Σοβαρές επισημάνσεις για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ανω Οβρυά, έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Φίλιππος Οικονόμου, ζητώντας άμεση ανακατασκευή του δρόμου και ολοκληρωμένο έργο απορροής ομβρίων.

Οπως τόνισε, η περιοχή πλήττεται εδώ και χρόνια από πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία πλέον έχουν γίνει επικίνδυνα. «Στις τελευταίες νεροποντές, η Βενιζέλου πλημμύρισε πέντε φορές μέσα σε μία μέρα», ανέφερε, περιγράφοντας εικόνες με αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στα νερά, ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξέλθουν από τα σπίτια τους και μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Οβρυάς που δεν μπορούν να προσεγγίσουν το σχολείο τους.

Ο κ. Οικονόμου έκανε λόγο για «χρόνια αδράνεια», καθώς –όπως είπε– το Τοπικό Συμβούλιο έχει επανειλημμένα εντάξει τον δρόμο στα τεχνικά του προγράμματα, χωρίς ωστόσο να υλοποιηθεί κανένα έργο. «Δεν είναι εικόνα για το 2025 να βλέπουμε τους κατοίκους να φτιάχνουν πρόχειρα αναχώματα για να μην μπαίνουν τα νερά στα σπίτια τους» σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για ανθρώπινες ζωές.

Απαντώντας, η αντιδήμαρχος Μεσσάτιδας Αναστασία Τογιοπούλου αναγνώρισε ότι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και οφείλεται σε φραγμένο αγωγό απορροής ομβρίων που καταλήγει στο ρέμα της Παναγίτσας. «Ο αγωγός είχε σπάσει σε τμήμα του, προκαλώντας τη συγκέντρωση υδάτων. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες με αποφρακτικό και κάμερα, ενώ θα ακολουθήσει τεχνικό έργο αποκατάστασης», εξήγησε.

Η κ. Τογιοπούλου πρόσθεσε ότι η ανακατασκευή της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου έχει ήδη ενταχθεί σε εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. «Αφού εντοπίσαμε το αίτιο, εκτιμούμε πως το φαινόμενο θα εκλείψει» κατέληξε.
