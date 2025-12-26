Πάτρα: Ανοιχτά τα καταστήματα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του έτους

Επαναλειτουργία από αύριο Σάββατο 27/12/2025 για τα εμπορικά καταστήματα στην Πάτρα με διευρυμένο ωράριο τις ημέρες πριν την Πρωτοχρονιά, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών κατά την περίοδο των εορτών.

Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που πρότεινε ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026, η αγορά της Πάτρας θα λειτουργήσει με το εξής πρόγραμμα:

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025 : 09:00 – 16:00

: 09:00 – 16:00 Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 : 11:00 – 18:00

: 11:00 – 18:00 Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025 : 10:00 – 21:00

: 10:00 – 21:00 Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 : 10:00 – 21:00

: 10:00 – 21:00 Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 : 10:00 – 20:00

: 10:00 – 20:00 Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 : Αργία – κλειστά τα καταστήματα

: Αργία – κλειστά τα καταστήματα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 : Κλειστά

: Κλειστά Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 (Θεοφάνεια): Αργία – κλειστά

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο αφορά τα εμπορικά καταστήματα που υπάγονται στον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις σε ορισμένες επιχειρήσεις (π.χ. πολυκαταστήματα, σουπερμάρκετ).

