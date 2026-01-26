Πάτρα: Ανοικτή αγορά, κλειστά πορτοφόλια – Προβληματισμός στον εμπορικό κόσμο

Ελκυστικές οι τιμές με εκπτώσεις έως και 70% – Πολύς κόσμος στο κέντρο, αλλά περιορισμένη αγοραστική κίνηση

Πάτρα: Ανοικτή αγορά, κλειστά πορτοφόλια - Προβληματισμός στον εμπορικό κόσμο Η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Πάτρας δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αγοραστική δραστηριότητα
26 Ιαν. 2026 11:00
Pelop News

Παρά τις εντυπωσιακές βιτρίνες στο κέντρο της Πάτρας που διαφημίζουν εκπτώσεις έως και 70%, η εικόνα της τοπικής αγοράς παραμένει αντιφατική.

Η χθεσινή Κυριακή βρήκε την πόλη γεμάτη κόσμο, κυρίως λόγω του καλού καιρού, αλλά και της διεξαγωγής του παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού, ωστόσο η αυξημένη κίνηση στους δρόμους δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αγοραστική δραστηριότητα. Ηταν η δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων.

Αρκετά εμπορικά καταστήματα στο κέντρο, αλλά και μεγάλες αλυσίδες, επέλεξαν να σηκώσουν ρολά, ποντάροντας στη βόλτα των Πατρινών. Οι τιμές ήταν ιδιαίτερα ελκυστικές -μεσοσταθμικά γύρω στο 50%- ωστόσο οι αγορές περιορίστηκαν στα απολύτως αναγκαία. Οπως μεταφέρουν έμποροι της περιοχής, «ο κόσμος κοιτάζει, συγκρίνει, αλλά δύσκολα προχωρά στο ταμείο». Τα καταστήματα ήταν ανοικτά με προτεινόμενο ωράριο 11:00π.μ. έως 6:00μ.μ., αν και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα λειτούργησαν με διευρυμένο ωράριο. Επειδή η λειτουργία ήταν προαιρετική, αρκετοί μικροί έμποροι προβληματίστηκαν για το κατά πόσο το άνοιγμα της Κυριακής καλύπτει τελικά το λειτουργικό κόστος.

Η αγοραστική κόπωση μετά τις γιορτές και οι συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις φαίνεται να λειτουργούν ανασταλτικά. Παράλληλα, στον εμπορικό κόσμο της Πάτρας εντείνεται ο προβληματισμός για τη συνεχή παρουσία προσφορών καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η απελευθέρωση του πλαισίου εκπτώσεων έχει, σύμφωνα με επαγγελματίες, αποδυναμώσει το αίσθημα του «επείγοντος» που χαρακτήριζε παλαιότερα τις επίσημες εκπτωτικές περιόδους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στην πατραϊκή αγορά είναι σύνθετη: μεγάλες εκπτώσεις, έντονη προβολή, αλλά περιορισμένη κατανάλωση. Ενα σκηνικό που αποτυπώνει με σαφήνεια τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και τις αντοχές μιας τοπικής αγοράς που προσπαθεί να ισορροπήσει σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εμπορικό περιβάλλον.

