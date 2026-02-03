Πάτρα: Ανώνυμος φίλος του ΕΚΑΜΕ παρέθεσε γεύμα στα παιδιά στο «Σουρωτήρι» 

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 οι εξυπηρετούμενοι του Ε.Κ.Α.ΜΕ ήταν καλεσμένοι για φαγητό στο “Σουρωτήρι” για ακόμα μια φορά από τον ίδιο ανώνυμο φίλο που επανειλημμένα δείχνει τη στήριξή του και την αγάπη του. Συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτές τους και μέλη του Δ.Σ. απόλαυσαν καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό και διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί από βάθη καρδιάς τον ανώνυμο φίλο για το γεύμα, για την έμπρακτη συνεισφορά του και για το ότι βοήθησε να περάσουν ένα όμορφο μεσημέρι εκτός σχολείου οι ωφελούμενοι του Συλλόγου καθώς και τον ιδιοκτήτη του μεζεδοπωλείου κ. Κώστα Ραμπαβίλα και το προσωπικό για την άψογη εξυπηρέτηση και εύχεται σε όλους υγεία και ευημερία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



