Πάτρα: Αντιδράσεις για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών – «Ούτε λουκέτο δεν θα μπορούν να αλλάξουν»

Το έργο των Σχολικών Επιτροπών είναι βαρύνουσας σημασίας για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Διαχειρίζεται το πορτοφόλι και κάνει τη διανομή των χρηματοδοτήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε σχολείου, ενώ έχει την ευελιξία της άμεσης ανταπόκρισης σε κάθε έκτακτη ανάγκη που θα προκύψει.

09 Ιαν. 2026 16:30
Pelop News

Εληξε χθες η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου της νομοθετικής διάταξης, η οποία προβλέπει από 1η Αυγούστου 2026 την οριστική κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Το έργο που επιτελούσαν θα μεταφερθεί στους δήμους. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τους γονείς κα εκπαιδευτικούς να κάνουν λόγο για περαιτέρω υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων αποφάσεων, οι οποίες έχουν ήδη διαμορφώσει μία δύσκολη κατάσταση στα σχολεία με την υποχρηματοδόση, υποστελέχωση κ.λπ. Τώρα έρχονται να στερήσουν τη δυνατότητα της άμεσης παρέμβασης που είχαν οι σχολικές επιτροπές» μας είπε η αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Πατρέων Κατερίνα Σίμου, εξηγώντας:

«Για παράδειγμα, ακόμα και η αλλαγή ενός λουκέτου που πρέπει να κάνει ένας διευθυντής στο σχολείο του θα περνάει μέσα από μία ατελείωτη γραφειοκρατία και πολυήμερη αναμονή. Επίσης, αν σπάσει ένα τζάμι εάν δεν υπάρχει ενεργή εργολαβία δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα. Οι Σχολικές Επιτροπές μεριμνούσαν έγκαιρα, ώστε να υπάρχει διαρκώς ενεργή εργολαβία».

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα που αναδεικνύει η κ. Σίμου είναι η υποστελέχωση των δήμων. Είναι γνωστό ότι στην πλειοψηφία τους οι δημοτικές υπηρεσίες υπολειτουργούν, λόγω έλλειψης προσωπικού. «Είναι απαράδεκτο να αιτιολογεί η κυβέρνηση την απόφαση της αυτή λέγοντας ότι θέλει να εξυγιάνει τον τρόπο λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών. Κάθε ενέργεια των Σχολικών Επιτροπών δημοσιοποιείται στη διαύγεια, επομένως για ποια εξυγίανση μιλά η κυβέρνηση; Με αυτές τις αποφάσεις στο μόνο που στοχεύει είναι να διώχνει από πάνω της την ευθύνη που έχει για τα σχολεία και ο γονιός να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οταν το τζάμι σπάσει στο σχολείο και τα παιδιά κρυώνουν, οι γονείς θα σπεύσουν να καλύψουν το κόστος, προκειμένου να προφυλάξουν τα παιδιά τους».

Η δημοτική αρχή της Πάτρας καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς σε σύσκεψη για το θέμα αυτό μεθαύριο Κυριακή 11 του μήνα και ώρα 10.30, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως και η Ενωση Γονέων του Δήμου Πατρέων, εξέδωσαν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας, με την επισήμανση ότι η κυβέρνηση «οδηγεί τη δημόσια παιδεία σε έναν επικίνδυνο δρόμο ”αυτονομίας” που στην πραγματικότητα σημαίνει οικονομική εγκατάλειψη και γραφειοκρατικό λαβύρινθο».

Οπως σημειώνουν αντιδρούν, καθώς προβλέπεται:

Γραφειοκρατικό «Εμφραγμα»: Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε ήδη υποστελεχωμένες δημοτικές υπηρεσίες θα μετατρέψει μία απλή επισκευή (π.χ. μία σπασμένη βρύση ή έναν καμένο διακόπτη) σε μία χρονοβόρα διαδικασία εγκρίσεων, αφήνοντας τα παιδιά μας σε σχολεία με προβλήματα για εβδομάδες.

Οικονομικός Στραγγαλισμός: Η εμπειρία από τους δήμους όπου ήδη εφαρμόστηκε το μέτρο δείχνει καθυστερήσεις στην προμήθεια βασικών αναλώσιμων και πετρελαίου.

Ανεπάρκεια της Πάγιας Προκαταβολής: Το πενιχρό ποσό που θα διαχειρίζονται οι διευθυντές δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες, ενώ τους μετατρέπει από παιδαγωγούς σε λογιστές, αναγκάζοντάς τους να αναζητούν χορηγούς.

Αποκλεισμός των Γονέων: Με την κατάργηση των Επιτροπών, χάνεται η θεσμοθετημένη συμμετοχή των γονέων στη διαχείριση του σχολείου, μετατρέποντας τις ανάγκες των παιδιών μας σε απλούς «κωδικούς» στα λογιστήρια των δήμων.
Οι γονείς διεκδικούν, μεταξύ άλλων, τη μη κατάργηση των επιτροπών, πλήρη στελέχωση των δήμων με τεχνικό προσωπικό (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, συντηρητές) που θα ασχολούνται αποκλειστικά και κατά προτεραιότητα με τα σχολεία.

 

