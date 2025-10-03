Πάτρα: Αντιπαραθέσεις στη δημοτική επιτροπή για τη διαφάνεια με πρωταγωνιστές Αϊβαλή και Ψωμά

Γενικότερα χθες η συνεδρίαση κύλησε με εντάσεις και αιχμές για την οικονομική διαχείριση, όπου στην ατζέντα κυριάρχησαν θέματα που αφορούσαν χορηγίες, μεγάλες δαπάνες για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, αλλά και ζητήματα διαγραφής οφειλών.

03 Οκτ. 2025 19:00
Pelop News

Με έντονη αντιπολιτευτική διάθεση συνεδρίασε χθες η δημοτική επιτροπή της Πάτρας, όπου σε πολιτικό επίπεδο ο Πέτρος Ψωμάς και ο Βασίλης Αϊβαλής έδειξαν ότι θέλουν πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες και τις αποφάσεις της δημοτικής αρχής ακόμα και για θέματα που δεν θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας.

Γενικότερα χθες η συνεδρίαση κύλησε με εντάσεις και αιχμές για την οικονομική διαχείριση, όπου στην ατζέντα κυριάρχησαν θέματα που αφορούσαν χορηγίες, μεγάλες δαπάνες για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις, αλλά και ζητήματα διαγραφής οφειλών.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τη νέα χορηγία που θα ενισχύσει τη διεξαγωγή του Ημιμαραθωνίου του Δήμου. Ο Πέτρος Ψωμάς ήθελε εξηγήσεις για την οικονομική διαχείριση, την επιχορήγηση σωματείου με 20.000 ευρώ αλλά και για την χορηγία που έκανε εταιρεία για τη διοργάνωση. Το βασικό ζήτημα του κ. Ψωμά ήταν γιατί ενώ γνωρίζουμε μήνες πότε θα γίνει η διοργάνωση, έρχονται με τη μορφή του κατεπείγοντος τα θέματα για συζήτηση. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος υπερασπίστηκε τη διαδικασία, τονίζοντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση για την οικονομική διαχείριση, πως απαιτούνται κάποια επιπλέον χρήματα για να υπάρχει άνεση απέναντι σε έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας ότι «σε κανέναν προϋπολογισμό δεν μπορούν να υπάρξουν απόλυτες προβλέψεις».

Ιδιαίτερη αντιπαράθεση προκάλεσε η πρόταση για απαλλαγή του ΣΥΔΙΣΑ (Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) από προσαυξήσεις σε χρέη του προς τον Δήμο. Δόθηκαν εξηγήσεις από υπηρεσιακή παράγοντα για τους λόγους της διαγραφής των προσαυξήσεων. Από την απάντηση, ο Β. Αϊβαλής επισήμανε ότι δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα για απλούς πολίτες, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με προσαυξήσεις χωρίς να έχουν λάβει ατομικές ειδοποιήσεις. Ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας και η υπηρεσιακή παράγοντας απάντησαν ότι οι ειδοποιήσεις έχουν σταλεί εμπροθέσμως και πως ο νόμος δεν επιβάλλει ειδοποίηση υπερημερίας πριν την κοινοποίηση κατάσχεσης. Ο Αϊβαλής ζήτησε στο εξής να αποστέλλονται συστημένες ειδοποιήσεις ώστε να υπάρχει απόδειξη παραλαβής, φέρνοντας μάλιστα παράδειγμα δικής του εμπειρίας από πρόσφατη κλήση.

Συζητήθηκαν επίσης διαγραφές οφειλών και επιστροφές χρημάτων. Ο Π. Ψωμάς αντέδρασε στη διαγραφή 1.304 ευρώ, θεωρώντας ασάφεια στο σκεπτικό, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για επιστροφές ποσών σε περιπτώσεις διπλοπληρωμών. Ενδεικτικά, ανέφερε την περίπτωση επιστροφής 6.441,99 ευρώ λόγω κατάσχεσης σε πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς συμπολιτών. Ο αντιδήμαρχος Δ. Πλέσσας διευκρίνισε ότι οι τράπεζες, λαμβάνοντας το κατασχετήριο, κατέθεσαν ποσά από περισσότερους του ενός λογαριασμούς πολιτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πλεόνασμα στο ταμείο του Δήμου και προφανώς έλλειμμα στην τσέπη δημοτών.

Η συνεδρίαση κατέδειξε για ακόμη μία φορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου Πατρέων. Ενώ η δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι κινείται με βάση τη νομιμότητα και τις πραγματικές ανάγκες της πόλης, η αντιπολίτευση επιμένει να θέτει ζήτημα διαφάνειας, κατηγορώντας την ότι φέρνει κρίσιμα ζητήματα στο «παρά πέντε» και χωρίς σαφείς απαντήσεις.
