Πάτρα: Αντιπαράθεση για τα χρέη δημοτών – «Ψέματα και παραπληροφόρηση» καταγγέλλει η Δημοτική Αρχή

Νέα ένταση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων, με αφορμή το ζήτημα των διαγραφών οφειλών πολιτών προς τον Δήμο. Η Δημοτική Αρχή απαντά κατηγορώντας τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για «ψέματα και υποκρισία».

Δημαρχείο Πάτρας, Παλαιό Αρσάκειο
22 Οκτ. 2025 14:34
Pelop News

Η αντιπαράθεση για τις διαγραφές οφειλών δημοτών προς τον Δήμο Πατρέων αναζωπυρώνεται, καθώς η Δημοτική Αρχή απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση και σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας. Στην ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αντιφάσκουν: από τη μια καταγγέλλουν τις διαγραφές, κι από την άλλη «δήθεν» εκφράζουν ενδιαφέρον για τους πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις επιλέγουν να επιτίθενται στη διοίκηση για τη διαγραφή οφειλών ύψους 11,5 εκατ. ευρώ, φτάνοντας –όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά– «μέχρι και στα δικαστήρια για να τιμωρηθεί ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών».

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η στάση αυτή είναι αντιφατική και υποκριτική, αφού –όπως αναφέρει– οι ίδιες παρατάξεις αρνούνται να ψηφίσουν τις σχετικές ρυθμίσεις, επικαλούμενες απώλεια εσόδων για τον Δήμο, ενώ την ίδια στιγμή «εμφανίζονται να νοιάζονται για τους δημότες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης πως η κυβέρνηση, μέσω νόμου που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθιστά τις οφειλές άμεσα απαιτητές, με αποτέλεσμα δεσμεύσεις λογαριασμών και φορολογικής ενημερότητας, ενώ αφαιρεί από τα Δημοτικά Συμβούλια τη δυνατότητα να διαγράφουν χρέη ή προσαυξήσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι έχει ήδη προχωρήσει σε πρωτοβουλίες και προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος, μεταξύ των οποίων και τροπολογία που κατατέθηκε στις 9 Απριλίου 2025, χωρίς όμως να συζητηθεί στη Βουλή.

Τέλος, γίνεται αναφορά στις τοποθετήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, και του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, στην κοινή συνεδρίαση ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ στις 28 Απριλίου, όπου αναδείχθηκε –όπως σημειώνει η ανακοίνωση– «η ανάγκη να δοθεί εκ νέου στα Δημοτικά Συμβούλια το δικαίωμα να στηρίζουν τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες».
22/10/2025
