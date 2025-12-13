Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο νότιο λιμάνι της Πάτρας, μετά την άρνηση του άνδρα να συμμορφωθεί σε περαιτέρω έλεγχο κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε πλοίο για το εξωτερικό. Κατά τον έλεγχο στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρχε καταχώριση «απαγόρευσης εισόδου».

Στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Πάτρας συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν 36χρονο αλλοδαπό, ο οποίος φέρεται να προέβαλε αντίσταση κατά τη διάρκεια τυπικού ελέγχου στον επιβατικό σταθμό του νότιου λιμένα, λίγο πριν την αναχώρηση επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με προορισμό το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας δεν συμμορφώθηκε στις εντολές των στελεχών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. για περαιτέρω έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ακινητοποίηση και σύλληψη βάσει του άρθρου 167 του Ποινικού Κώδικα («Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων»).

Κατά την επαλήθευση των στοιχείων του στη βάση δεδομένων SIS RECAST, προέκυψε ότι εις βάρος του υπήρχε ενεργό μέτρο «απαγόρευσης εισόδου» σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για την υπόθεση έχει αναλάβει προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού και το νομικό πλαίσιο της περαιτέρω διαδικασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



