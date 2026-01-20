Πάτρα: Απάντηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου σε καταγγελίες για τη σίτιση φιλοξενούμενου

Με ανοιχτή επιστολή της, η Διοίκηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου τοποθετείται δημόσια σχετικά με παράπονο που αφορά τη σίτιση φιλοξενούμενου της δομής, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τρίτους μία ημέρα μετά τον θάνατό του, προκαλώντας αντιδράσεις και ερωτήματα στην τοπική κοινωνία.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η Διοίκηση εκφράζει κατ’ αρχάς τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του ηλικιωμένου συμπολίτη και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του, υπογραμμίζοντας ότι η μνήμη κάθε ανθρώπου που φιλοξενήθηκε στο Ευγηρείο τιμάται με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Είχε προηγηθεί ενημέρωση και διερεύνηση του ζητήματος

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, το ζήτημα της σίτισης είχε τεθεί υπόψη του Ιδρύματος ήδη από τις 28 Νοεμβρίου 2025, έπειτα από ενημέρωση του ίδιου του φιλοξενούμενου. Όπως επισημαίνεται, από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με προσωπικές συναντήσεις του Προέδρου μαζί του και αναλυτική εξέταση των παραπόνων.

Διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι τα παράπονα δεν αφορούσαν ούτε την ποσότητα ούτε την ποιότητα των πρώτων υλών, αλλά τον τρόπο παρασκευής των γευμάτων και το διατροφικό πρόγραμμα που ακολουθείται. Στο πλαίσιο αυτό, κλήθηκαν και οι εργαζόμενοι της σίτισης, δόθηκαν απαντήσεις και έγιναν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, όπως αναφέρει η Διοίκηση.

«Τηρούνται πλήρως οι προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής»

Η Διοίκηση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου υποστηρίζει με σαφήνεια ότι τα περί ελλιπούς ή ακατάλληλης σίτισης δεν ευσταθούν. Όπως σημειώνεται, το Ίδρυμα τηρεί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, επάρκειας και υγιεινής, ενώ τα διατροφικά προγράμματα είναι ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τρίτης ηλικίας και παρακολουθούνται συστηματικά.

Για το ζήτημα είχε ενημερωθεί και η οικογένεια του ηλικιωμένου, η οποία, σύμφωνα με την επιστολή, μετά από συζητήσεις μαζί του δεν διαπίστωσε κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα σίτισης, αποδίδοντας τα παράπονα στις ιδιαιτερότητες που συχνά συνοδεύουν τη μεγάλη ηλικία.

Έλεγχος από αρμόδια υπηρεσία – Καμία διαπίστωση προβλήματος

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, το Ευγηρείο ελέγχθηκε εκ νέου από την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία δεν διαπίστωσε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την ποιότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα της σίτισης των περιθαλπομένων.

Ωστόσο, η Διοίκηση εκφράζει την έντονη έκπληξη και τον προβληματισμό της για τον χρόνο που επελέγη να δημοσιοποιηθεί η επιστολή του ηλικιωμένου, και μάλιστα από τρίτους, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια ενέργεια δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια ούτε τον σεβασμό στη μνήμη του εκλιπόντος, αλλά δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινωνία.

«Φροντίδα και θαλπωρή υπέρ του δέοντος»

Κλείνοντας, η Διοίκηση υπογραμμίζει ότι ο συγκεκριμένος φιλοξενούμενος έτυχε φροντίδας, ενδιαφέροντος και θαλπωρής «υπέρ του δέοντος», όπως αποτελεί πάγια πρακτική του Ευγηρείου για κάθε ηλικιωμένο που εμπιστεύεται στη δομή τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Μάλιστα, γίνεται αναφορά και σε ευχαριστήρια επιστολή της οικογένειας προς τη Διεύθυνση, η οποία, όπως σημειώνεται, επισυνάπτεται.

Η Διοίκηση δηλώνει ανοιχτή σε κάθε καλόπιστη παρατήρηση και έλεγχο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να αποδέχεται άδικες και αναληθείς αναφορές που πλήττουν το έργο και την προσφορά ενός Ιδρύματος με μακρόχρονη κοινωνική παρουσία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



