Πάτρα: Απείλησε υπάλληλο φαρμακείου για τη ζωή του και τον λήστεψε

Συνελήφθη άνδρας για ληστεία και κλοπές στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Αμεσης Δράσης.

14 Ιαν. 2026 10:53
Pelop News

Δράστης ληστείας απειλώντας  για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα  υπάλληλου φαρμακείου στην Πάτρα, κατάφερε να αρπάξει 400 ευρώ.

Ο ληστής συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Αμεσης Δράσης Πατρών, και σε βάρος του σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οπως διαπιστώθηκε έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συλληφθείς από τις 14/3/2025 έως τις 23/12/2025, είχε διαπράξει τρεις κλοπές σε καταστήματα αφαιρώντας τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένα smartwatch, αξίας 5.476 ευρώ, ενώ από γυναίκα που κινούταν πεζή, αφαίρεσε ένα πορτοφόλι που περιείχε τραπεζική κάρτα, με την οποία πραγματοποίησε συναλλαγές, αξίας 73 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

