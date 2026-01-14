Πάτρα: Απείλησε υπάλληλο φαρμακείου για τη ζωή του και τον λήστεψε

Δράστης ληστείας απειλώντας για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα υπάλληλου φαρμακείου στην Πάτρα, κατάφερε να αρπάξει 400 ευρώ.

Ο ληστής συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ της Αμεσης Δράσης Πατρών, και σε βάρος του σχηματίστηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οπως διαπιστώθηκε έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, συλληφθείς από τις 14/3/2025 έως τις 23/12/2025, είχε διαπράξει τρεις κλοπές σε καταστήματα αφαιρώντας τέσσερα κινητά τηλέφωνα και ένα smartwatch, αξίας 5.476 ευρώ, ενώ από γυναίκα που κινούταν πεζή, αφαίρεσε ένα πορτοφόλι που περιείχε τραπεζική κάρτα, με την οποία πραγματοποίησε συναλλαγές, αξίας 73 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

