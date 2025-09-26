Πάτρα: Απεργούν την 1/10 οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΠ

Στην απεργιακή συγκέντρωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πάτρας την Τετάρτη 1/10/2025 στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Γεωργίου, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής απεργίας, θα συμμετάσχει ο Σύλλογος εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το νομοσχέδιο – έκτρωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση κατά παραγγελία των μεγαλοεργοδοτών στους χώρους δουλειάς για τη 13ωρη δουλειά και την γενικευμένη ευελιξία, μας αφορά όλους, αποτελεί αιτία πολέμου, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο τα εργασιακά μας δικαιώματα, καθιερώνοντας τη δουλειά «ήλιο με ήλιο», φέρνοντας επιπτώσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς!

Η κυβέρνηση, πατώντας στις οδηγίες της ΕΕ, σε όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει όλες οι προηγούμενες, επιχειρεί να μας δώσει «τελειωτικό χτύπημα»!

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συμπληρώνει τους υπόλοιπους αντεργατικούς νόμους, ειδικά τους Νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, που κατάργησαν το 8ωρο και επέβαλαν τη 13ωρη εργασία υλοποιώντας τις Ευρωενωσιακές Οδηγίες ξηλώνοντας επί της ουσίας βασικά εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, που είχαν κατακτηθεί κάτω από την επίδραση μεγάλων αιματηρών αγώνων των τελευταίων δεκαετιών.

Αυτή είναι η «κανονικότητα» τους η Οδηγία της Ε.Ε., που οδηγεί τους εργαζόμενους στην κόλαση των 13 ωρών δουλειάς καθημερινά, στοχεύοντας σε: Περισσότερες ώρες δουλειάς, χειρότερα αμειβόμενες, ωράριο εργασίας ευέλικτο, μέτρα που καθορίζουν τα businessplans της μεγαλοεργοδοσίας. Στο βωμό των κερδών θυσιάζεται ακόμα και η ζωή, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων, αφού αντικειμενικά οι 13 και 14 ώρες δουλειάς πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες για εργατικά ατυχήματα στην καθημερινή μάχη για το μεροκάματο.

Θέλουν να μας εξαθλιώσουν περισσότερο ως εργαζόμενους και συνολικά ως λαό εντείνοντας την επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, για να εξυπηρετήσει τις επιδιώξεις των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων σε ευθυγράμμιση μάλιστα με τις εξελίξεις, που αφορούν την ένταση των πολεμικών συγκρούσεων, τη στροφή στην πολεμική οικονομία, που απαιτεί «πολεμικούς» ρυθμούς στη δουλειά και στην παραγωγή, για τα κέρδη και τις επενδύσεις κολοσσιαίων επιχειρηματικών ομίλων όπου γης.

Οι εξελίξεις έρχονται πάλι σε μια περίοδο, που φουντώνουν ξανά τα «σενάρια» για συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και μάλιστα με τη συμμετοχή ιδιωτών όπως η ΔΕΗ, για περαιτέρω εμπορευματοποίηση του αγαθού του νερού και των υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΔΕΥΑ, κάτι που ταυτόχρονα θα σημάνει και επιπλέον επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Πρόκειται για μέτρα που εάν προχωρήσουν θα σημάνουν, επίσης, νέα επίθεση στις λαϊκές τσέπες και το πενιχρό λαϊκό εισόδημα, προκειμένου να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα τα επιχειρηματικά κέρδη και στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης που διαχειρίζονται οι ΔΕΥΑ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Εμείς οι εργαζόμενοι όμως, δεν είμαστε «μηχανές» να δουλεύουμε από το πρωί ως το βράδυ, να έχουμε λιγότερα δικαιώματα την ώρα που η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι αλματώδης και θα μπορούσαμε να απολαμβάνουμε τους κόπους μας, ούτε θα γίνουμε γρανάζι των όποιων αντιλαϊκών σχεδιασμών τους όπως οι συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ, η πλήρης εμπορευματοποίηση υπηρεσιών για το λαό.

Απαιτείται να’ ρθούμε σε σύγκρουση με την εφαρμοζόμενη πολιτική, με τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εξυπηρετεί, με όσους βάζουν πλάτη γι’ αυτά κυβέρνηση, κόμματα που τα στηρίζουν και’ χουν ευαγγέλιο και τις οδηγίες της ΕΕ.

Απαιτούμε:

· Συνθήκες δουλειάς και αμοιβής, για όλους τους εργαζόμενους, που αντιστοιχούν στο σήμερα για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας και όχι όπως δούλευαν οι παππούδες μας πριν 100 χρόνια.

· 7ωρο- 5ήμερο- 35ωρο, σημαντικές αυξήσεις των μισθών, συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των οικογενειών μας.

· Καμιά σκέψη για συγχώνευση των ΔΕΥΑ, περαιτέρω εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών τους, με τα βάρη να φορτώνονται στο λαό.

· Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού-που έχουν απαγορευθεί με ευθύνη όλων των έως και σήμερα κυβερνήσεων- με όλα τα εργασιακά δικαιώματα για την κάλυψη των αναγκών των ΔΕΥΑ.

· Ασφάλεια και μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να πηγαίνουμε γεροί στην δουλειά και να γυρίζουμε γεροί στο σπίτι μας.

· Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία και παιδείακαι όχι για του πολέμου τα σφαγεία.

Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη βουλή αυτό το άθλιο νομοσχέδιο. Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που καταργούν το 8ωρο και επιβάλουν την διαρκή ευελιξία.

Δύναμή μας είναι ο σύλλογός μας, τα εργατικά συνδικάτα, το Εργατικό Κέντρο!

Όλοι στην πανελλαδική απεργία, όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση του ΕΚΠ την Τετάρτη 1η Οκτώβρη στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Γεωργίου!

