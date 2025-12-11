Πάτρα: Απεβίωσε η Ελένη Πραποπούλου

Η Ελένη Πραποπούλου, το γένος Κοντογιώργα, μια γυναίκα που άφησε το δικό της στίγμα στην κοινωνική ζωή, της παλιάς Πάτρας και υπήρξε μία από τις καλλονές και αρχοντικές μορφές της εποχής της, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Παντρεύτηκε τον μεγάλο της έρωτα, τον Κώστα Πραποπούλο και απέκτησαν δύο παιδιά.

