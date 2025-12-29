Πάτρα: Από σήμερα στέγη και φροντίδα για τον συμπολίτη Νίκο

Οπως αποκάλυψε η «Π» στο σχετικό  ρεπορτάζ, ο νεαρός συμπολίτης μας, έχει πέσει θύμα της απραξίας του τοπικού υγειονομικού μας συστήματος και συγκεκριμένα της αρμόδιας ψυχιατρικής υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

29 Δεκ. 2025 17:00
Συγκλόνισε την κοινωνία, αλλά κυρίως ενεργοποίησε τους αρμοδίους, το χθεσινό ρεπορτάζ της «Π» που έφερε στο προσκήνιο την τραγική ιστορία του άστεγου, ψυχικά πάσχοντος, συμπολίτη μας, Νίκου. Κύρια αιτία της πλήρους εγκατάλειψης ενός νέου ανθρώπου σε πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας, η αναποτελεσματικότητα του πολυδαίδαλου συστήματος φροντίδας των ψυχιατρικά ασθενών στη χώρα μας.

Σήμερα, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Νίκος θα μεταφερθεί σε ξενώνα του προγράμματος «Ψυχαργώς» στην Πάτρα.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι καρπός των άμεσων ενεργειών του καθηγητή και διευθυντή της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, Πάνου Αλεξόπουλου. Αν και απών από την Πάτρα, ο κ. Αλεξόπουλος, διαβάζοντας το σχετικό ρεπορτάζ της «Π» το πρωί του Σαββάτου επικοινώνησε μαζί μας. Προηγουμένως είχε επικοινωνήσει με όλους τους εμπλεκόμενους και είχε δρομολογήσει τη διαδικασία μεταφοράς του Νίκου στον ξενώνα.

Υπενθυμίζουμε, όπως έγραφε η «Π» στο σχετικό της ρεπορτάζ, πως ο νεαρός συμπολίτης μας, έχει πέσει θύμα της απραξίας του τοπικού υγειονομικού μας συστήματος και συγκεκριμένα της αρμόδιας ψυχιατρικής υπηρεσίας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Ο Νίκος από τις 12 Νοεμβρίου, οπότε και πήρε εξιτήριο από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, ζει σε πεζοδρόμιο της πλατείας Ομονοίας. Εκεί έκανε Χριστούγεννα, διότι η υπηρεσία που οφείλει να του παράσχει καταφύγιο επικαλέστηκε άδειες του προσωπικού και επομένως δεν είχε το περιθώριο αυτές τις ημέρες να τον φροντίσει και να τον εντάξει σε Ψυχιατρική Μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως είχε αποφανθεί η Διεύθυνση Συντονισμού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με την ιστορία του Νίκου μετά από συνεχείς παρεμβάσεις ομάδας ευαισθητοποιημένων συμπολιτών, με επικεφαλής γνωστό καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έφτασε μέχρι και τις εισαγγελικές αρχές.

Με υπομονή και επιμονή, ο συμπολίτης πανεπιστημιακός, και με τη συνδρομή και άλλων, επικοινώνησε με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναζητώντας λύση για τη στέγαση του Νίκου. Επί έναν μήνα ήταν σε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με όλες τις ψυχιατρικές υπηρεσίες, το οικείο αστυνομικό τμήμα, την εισαγγελία. Μετά από αγώνα η απόφαση ελήφθη για τη στέγαση του Νίκου σε ψυχιατρική μονάδα. Οταν όμως ήρθε η ώρα να συμβεί αυτό, οι αρμόδιοι για τη μεταφορά του επικαλέστηκαν τις εορταστικές άδειες του προσωπικού κι έτσι χαρακτήρισαν αδύνατη την άμεση μεταφορά του τον ξενώνα. Ετσι, ο Νίκος παρέμεινε στον δρόμο.

Οπως σημειώνουμε παραπάνω, το δημοσίευμα της «Π» προκάλεσε εξελίξεις και με παρέμβαση του κ. Αλεξόπουλου ο Νίκος σήμερα θα μεταφερθεί στον χώρο που έπρεπε να είναι εδώ και ημέρες.

«Επιμελητής της Κλινικής μας σε συνεργασία με το οικείο αστυνομικό τμήμα θα φροντίσει για τη μεταφορά του στην Κλινική μας και ακολούθως θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής του στον ξενώνα που έχει αποφασιστεί από την αρμόδια υπηρεσία της Υγειονομικής Περιφέρειας», μας είπε ο κ. Αλεξόπουλος.

Αντίθετα με το θέμα, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία που έφτασαν στην «Π», δεν ασχολήθηκε η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία που είναι αυτή της Διεύθυνσης Συντονισμού, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αυτή όφειλε να ελέγξει εάν υλοποιήθηκε η απόφασή της από 23 Δεκεμβρίου, να φιλοξενηθεί ο Νίκος σε συγκεκριμένη δομή του «Ψυχαργώς», όπου υπήρχε διαθέσιμη θέση.

Υπογραμμίζουμε το τελευταίο, διότι όπως μας τόνισε ο καθηγητής κ. Αλεξόπουλος «υπάρχει μεγάλη έλλειψη δομών φιλοξενίας των ψυχικά πασχόντων μετά την έξοδό τους από την Ψυχιατρική Κλινική. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι επί έξι μήνες έχουμε στην Κλινική μας ασθενή ο οποίος έπρεπε να έχει μεταφερθεί σε δομή που είναι στη Θεσσαλονίκη. Διαδικασία η οποία κωλυσιεργεί αδικαιολογήτως. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τον ίδιο τον ασθενή, τους άλλους ασθενείς, τα ράντζα κ.λπ. της Κλινικής».

Η συγκεκριμένη ιστορία αποκαλύπτει ότι το ψυχιατρικό μας σύστημα, παρά τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις, εξακολουθεί να παραμένει αρρύθμιστο. Δεν λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο θα έχει στη διαρκή μέριμνά του και ευθύνη του, τον ψυχικά πάσχοντα.

 

 

 

 

 

