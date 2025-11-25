Πάτρα: Από τα χέρια τεσσάρων μικρών παιδιών άναψε ο Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, ΦΩΤΟ

Τέσσερα μικρά παιδιά πάτησαν στις 7 απόψε το κουμπί στην πλατεία Γεωργίου και φώτισαν την Πάτρα με γιορτινά χρώματα «ζωγραφίζοντας» χαμόγελα στα πρόσωπα όλων όσων ήταν παρόντες. Χιλιάδες λαμπιόνια και άλλες γιορτινές κατασκευές άναψαν κι έντυσαν την πόλη με τα χριστουγεννιάτικά της.

Παρών στην χαρούμενη αυτή στιγμή ήταν ο δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Χρήστος Κορδάς, εργαζόμενοι στον ηλεκτροφωτισμό και δημότες.

Το Χριστουγεννιάτικο δένδρο, η φάτνη και οι άλλες γιορτινές κατασκευές, που δημιούργησαν και φέτος οι εργαζόμενοι του Δήμου, θα τοποθετηθούν και θα φωτιστούν μέσα στο επόμενο διάστημα στην πλατεία Γεωργίου, καθώς επίσης και το δέντρο στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

