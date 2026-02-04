Πάτρα: Αποκαλύπτονται τα δημοτικά τέλη την επόμενη εβδομάδα – Γιατί καθυστέρησαν

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία καθορισμού των δημοτικών τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Πατρέων, καθώς –όπως έγινε γνωστό– αναμένεται να συζητηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στη δημοτική επιτροπή, μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα. Η έγκρισή τους αποτελεί προαπαιτούμενο για να ακολουθήσει η κατάθεση και ψήφιση του προϋπολογισμού του 2026.

Τον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Διονύσης Πλέσσας, σημειώνοντας ότι «την ερχόμενη εβδομάδα θα φέρουμε τα τέλη κοινοχρήστων, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα. Αφού εγκριθούν από τη δημοτική επιτροπή και στη συνέχεια από το δημοτικό συμβούλιο, τότε θα φέρουμε προς ψήφιση το σχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026».

Ο κ. Πλέσσας παραδέχθηκε ότι η φετινή διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς –όπως εξήγησε– έχει αλλάξει το λογιστικό πρόγραμμα των δήμων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. «Τα πράγματα φέτος είναι δύσκολα, καθώς απαιτούνται χειρισμοί από τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την αντιστοίχιση των παλιών κωδικών με τους νέους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα της καθυστέρησης στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έθεσε ο επικεφαλής της παράταξης «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών να απαντά ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Πάτρα. Οπως υπογράμμισε, «οι ίδιες δυσκολίες υπάρχουν σε όλους τους δήμους» σημειώνοντας ότι η Πάτρα, ως μεγάλος δήμος, διαθέτει μεγάλο αριθμό κωδικών εσόδων και εξόδων, ενώ παράλληλα υπάρχει και η πρόκληση της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού. «Ολα αυτά είναι αλληλένδετα» τόνισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, οι οποίοι εξήγησαν ότι η αλλαγή του λογιστικού συστήματος απαιτούσε αντιστοιχίσεις σε εκατοντάδες κωδικούς, τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Μάλιστα, επισήμαναν ότι οι περισσότεροι δήμοι της χώρας δεν έχουν ακόμη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, ενώ έως τις αρχές του 2026 μόλις εννέα δήμοι είχαν αποστείλει τους προϋπολογισμούς τους για έλεγχο.

Το φετινό πλαίσιο κατάρτισης των δημοτικών τελών χαρακτηρίζεται από έντονες οικονομικές πιέσεις, καθώς αυξάνονται τα κόστη σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η ενέργεια. Παρ’ όλα αυτά, στόχος της δημοτικής αρχής παραμένει η διατήρηση των τελών στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. Οπως έχει δηλώσει και ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, «η Πάτρα έχει τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη και η διάθεσή μας δεν είναι να αυξήσουμε», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το οικονομικό περιβάλλον γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτικό.

Η οριστική πρόταση για τα δημοτικά τέλη του 2026 αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από τους πολίτες όσο και από τον επιχειρηματικό κόσμο, σε μια περίοδο όπου σε πολλούς άλλους δήμους καταγράφονται αυξήσεις ή σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

