Πάτρα: Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα από την πτώση δέντρου στα Ψηλαλώνια ΦΩΤΟ

Αρκετά προβλήματα προκάλεσε στην Πάτρα η κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρούς ανέμους και έντονα καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων βγήκαν στους δρόμους για να καταγράψουν τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας και να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις όπου χρειάστηκε, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά σημειώθηκε στα Ψηλαλώνια, όπου μεγάλο δέντρο έπεσε μπροστά από κατάστημα εστίασης, προκαλώντας αναστάτωση και εγκυμονώντας κινδύνους για πεζούς και διερχόμενα οχήματα. Άμεσα στο σημείο έσπευσε καλαθοφόρο όχημα του Δήμου, το οποίο προχώρησε στην απομάκρυνση του δέντρου και στον καθαρισμό του χώρου, ώστε να αποκατασταθεί η ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόμοιες παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου καταγράφηκαν πτώσεις κλαδιών, μικροζημιές σε υποδομές και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ο Δήμος Πατρέων βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές με δέντρα και παλιά κτίρια, ειδικά σε περίπτωση νέας επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

