Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι, δράστες 9 και 12 ετών!

Οι δυο ανήλικοι αποπειράθηκαν να ληστέψουν 19χρονη επιδεικνύοντας, στο κέντρο της Πάτρας.

Πάτρα: Απόπειρα ληστείας με μαχαίρι, δράστες 9 και 12 ετών!
17 Δεκ. 2025 9:38
Pelop News

Στη σύλληψη δυο ανήλικων 9 και 12 ετών αντίστοιχα προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, καθώς διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τους δράστες απόπειρας ληστείας σε βάρος νεαρής.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυο ανήλικοι – ρομά – έβγαλαν μαχαίρι και απείλησαν 19χρονη με σκοπό να τη ληστέψουν, το απόγευμα της Τρίτης 16/12/2025, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αστιγγός, ενώ την υποχρέωσαν τους πάει σε μαγαζί για να τους αγοράσει φαγητό.

Αμεση ήταν η επέμβαση αστυνομικών που συνέλαβαν τους δυο ανήλικους.

 

