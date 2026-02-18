Πάτρα – Αραχωβίτικα: «Περίεργη» εισβολή με ενεργό υπολογιστή
Διάρρηξη στο κοινοτικό γραφείο Αραχωβιτίκων. Μήνυση κατ’ αγνώστων από τον πρόεδρο της κοινότητας Κωνσταντίνο Μιχαλόπουλο
Αναστάτωση προκλήθηκε στα Αραχωβίτικα, μετά τη διάρρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο κοινοτικό γραφείο της περιοχής. Αγνωστος ή άγνωστοι δράστες παραβίασαν τον χώρο, σπάζοντας ένα τζάμι, με το περιστατικό να γίνεται αντιληπτό το πρωί της Τρίτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της κοινότητας, Κωνσταντίνος Μιχαλόπουλος, μόλις διαπίστωσε τα ίχνη παραβίασης, ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο για να ερευνήσει την υπόθεση. Κλιμάκιο της Σήμανσης προχώρησε σε έλεγχο του χώρου και στη λήψη αποτυπωμάτων, ενώ -κατά πληροφορίες- εντοπίστηκαν ίχνη που ενδέχεται να ανήκουν στους δράστες.
Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα, καθώς στο κοινοτικό γραφείο δεν υπήρχαν αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας. Μοναδικό αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο ήταν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος δεν αφαιρέθηκε. Ωστόσο, το πρωί διαπιστώθηκε ότι ο υπολογιστής ήταν ενεργός, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετους προβληματισμούς τόσο στα μέλη της κοινότητας όσο και στις αστυνομικές αρχές.
Παραμένει άγνωστο αν οι δράστες αναζήτησαν ή αφαίρεσαν έγγραφα, καθώς δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν λείπει κάποιο αρχείο από τον χώρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας οι δράστες να αναζητούσαν συγκεκριμένα στοιχεία.
Ο πρόεδρος της κοινότητας αναμένεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπευθύνων.
Στην ίδια περιοχή, χθες επικρατούσε γενικότερη κινητικότητα, καθώς κάτοικοι ενημέρωσαν την Αστυνομία για ύποπτες κινήσεις ενός λευκού αυτοκινήτου με δύο άτομα που σταματούσαν έξω από σπίτια και αφού τα περιεργάζονταν, πηδούσαν τις μάντρες και έμπαιναν στις αυλές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα περίπου 30-40 ετών. Η περιγραφή των ατόμων είχε δοθεί από το πρωί τόσο σε περίοικους των Αραχωβιτίκων, ώστε να έχουν το νου τους για τις περιουσίες τους, αλλά και στην Αστυνομία.
