Πάτρα: Αρχισε η δίκη για το τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αρέθα ΦΩΤΟ

Θύματα του τροχαίου ο 20χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος.

Πάτρα: Αρχισε η δίκη για το τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αρέθα ΦΩΤΟ Φιλοι των δυο νεκρών έξω από τα Δικαστήρια της Πάτρας.
09 Φεβ. 2026 9:54
Pelop News

Στο δικαστήριο Πατρών εισάγεται σήμερα Δευτέρα 9/02/2026, η υπόθεση του τροχαίου με δυο νεαρούς νεκρούς που σημειώθηκε στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου με την Αρέθα, όταν οδηγός παραβίασε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα με τους δυο αναβάτες να «καρφωθεί» με ταχύτητα στο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο με νεκρούς  τον 20χρονο Γιάννη Στεργίου και τον 18χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου του 2024.

Πάτρα: Αρχισε η δίκη για το τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αρέθα ΦΩΤΟ

Στο εδώλιο πατρινός σεφ που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Ζάκυθο.

Θα δικαστεί με τον παλαιό νόμο και όχι με τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα Φλωρίδη. Αντιμετωπίζει ποινές μέχρι 5 χρόνια για κάθε θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι κατά συγχώνευση αν του επιβληθεί η ανώτερη ποινή δεν αποκλείεται να διαταχθεί η κράτησή του.

Εξω από τα Δικαστήρια Πατρών, βρέθηκαν φίλοι των δυο θυμάτων

Πάτρα: Αρχισε η δίκη για το τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αρέθα ΦΩΤΟ

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:01 «Καρούμπαλο», «Κινέζος» και «Τσουβάλια»: Οι κωδικοί του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων
11:56 Δείτε ποιον γνωστό τραγουδιστή θα παντρέψει η Κίμπερλι Γκιλφόλιλ
11:56 Ανδρέας Κατσανιώτης: Σημαντική επένδυση για τον αθλητισμό και τη νεολαία η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα
11:53 Συναγερμός στον Έβρο από την κακοκαιρία: Ανοίγουν φράγματα, πλημμύρισαν χιλιάδες στρέμματα
11:47 Βρετανία: Μάχη επιβίωσης του Στάρμερ μετά την παραίτηση του ΜακΣουίνι
11:40 Τέμπη: Ένταση στη δίκη για τα «χαμένα» βίντεο – Παρέμβαση Καρυστιανού με αιχμές για τη Δικαιοσύνη
11:37 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει.
11:35 Καλλιθέα: Μάχη για τη ζωή της 2,5χρονης που βρέθηκε σε σιντριβάνι – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα δραματικά λεπτά
11:33 Συντάξεις Μαρτίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Δημόσιο – Τι ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταβολών
11:32 Παρέμβαση για τα Κέντρα Πρόληψης με αιχμή την Αχαΐα: Ζητούν διάλογο για το πρόγραμμα CHAMPS
11:29 Ζελένσκι: Ο Πούτιν προσπαθεί να δελεάσει τον Τραμπ με πακέτο ύψους 12 τρις. δολαρίων
11:26 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος και θετικά σημάδια στις συναλλαγές
11:22 Τσικνοπέμπτη με… ομπρέλα σε Πάτρα και Δυτική Ελλάδα: Βροχές και καταιγίδες στο σκηνικό του καιρού
11:14 Γεωργιάδης: Σαφή μηνύματα για Χίο, Λιμενικό και μετεκλογικές συνεργασίες
11:14 Μνημόσυνο στην Πάτρα για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη – Τιμή στον Αρχιστράτηγο 183 χρόνια μετά
11:10 Με πατρινό «χρώμα» οι διαιτητές για τις ρεβάνς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
11:04 Κολομβία: Καταστροφικές πλημμύρες με 13 νεκρούς και πολλές ζημιές ΒΙΝΤΕΟ
11:01 Προσοχή στις Λεπτομέρειες: Η αναζήτηση της δικαιοσύνης ως προσωπικό βάρος
10:57 ΑΔΕΔΥ: Απεργία-αποχή για την αξιολόγηση και προσφυγή στο ΣτΕ
10:57 Με αυτή τη σειρά θα παρελάσουν οι μικροί του Πατρινού Καρναβαλίου 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ