Πάτρα: Αρχισε η δίκη για το τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αρέθα ΦΩΤΟ

Στο δικαστήριο Πατρών εισάγεται σήμερα Δευτέρα 9/02/2026, η υπόθεση του τροχαίου με δυο νεαρούς νεκρούς που σημειώθηκε στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου με την Αρέθα, όταν οδηγός παραβίασε φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα με τους δυο αναβάτες να «καρφωθεί» με ταχύτητα στο αυτοκίνητο.

Το τροχαίο με νεκρούς τον 20χρονο Γιάννη Στεργίου και τον 18χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου του 2024.

Στο εδώλιο πατρινός σεφ που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Ζάκυθο.

Θα δικαστεί με τον παλαιό νόμο και όχι με τις διατάξεις του νέου ποινικού κώδικα Φλωρίδη. Αντιμετωπίζει ποινές μέχρι 5 χρόνια για κάθε θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι κατά συγχώνευση αν του επιβληθεί η ανώτερη ποινή δεν αποκλείεται να διαταχθεί η κράτησή του.

Εξω από τα Δικαστήρια Πατρών, βρέθηκαν φίλοι των δυο θυμάτων

