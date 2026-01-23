Πάτρα: Ασθενείς λιμνάζουν στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ – Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται σε κλινικές

Διάσπαρτοι ασθενείς διασωληνωμένοι σε κλινικές και από την άλλη περιστατικά τα οποία λιμνάζουν στη ΜΕΘ καθώς και κλειστές κλίνες λόγω έλλειψης προσωπικού, συνθέτουν αυτή τη στιγμή την εικόνα που επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Η πίεση που υπάρχει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτέλεσε αντικείμενο σύσκεψης της διοίκησης του νοσοκομείου με τους επικεφαλής των εμπλεκόμενων τμημάτων και κλινικών.

Αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λειτουργούν δέκα κλίνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και άλλες έξι κλίνες ΜΕΘ στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας. Οι κλίνες αυτές είναι διαρκώς γεμάτες με αποτέλεσμα να υπάρχουν διασωληνωμένα περιστατικά σε διάφορους χώρους, μη κατάλληλους για τη φροντίδα των συγκεκριμένων ασθενών. Και φυσικά η έλλειψη κλινών οδηγεί συχνά ασθενείς της περιοχής μας να διακομίζονται στα Ιωάννινα, την Αρτα, την Αθήνα ή όπου αλλού υπάρχει κενή κλίνη σε ΜΕΘ.

Η κατάσταση αυτή είναι πολυπαραγοντική. Από τη μία οι κλειστές κλίνες λόγω έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα στο ΠΓΝΠ παραμένουν σε αχρηστία έξι κλίνες ΜΕΘ οι οποίες είχαν δημιουργηθεί την περίοδο της πανδημίας. Από την άλλη υπάρχουν περιστατικά -κυρίως νευροχειρουργικά- τα οποία λιμνάζουν στη ΜΕΘ επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος είτε στην Κλινική είτε στη Μονάδα Αποκατάστασης για την περαιτέρω νοσηλεία τους ή δεν γίνεται σωστός προγραμματισμός και διαχείριση των περιστατικών.

Οπως μας περιέγραψαν μέλη του υγειονομικού προσωπικού της ΜΕΘ «έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ καλά. Ενδεικτικό της καλής τους κατάστασης είναι ότι παίζουν στο τάμπλετ τους. Αυτοί έπρεπε να έχουν μεταφερθεί σε κλινική. Παραμένοντας μέσα στη Μονάδα είναι πολύ πιθανόν να κολλήσουν κάποιο μικρόβιο».

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στη διοίκηση του νοσοκομείου. Απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος σημείωσε: «Πράγματι υπάρχει θέμα κυρίως με τα περιστατικά της Νευροχειρουργικής. Δεν αδειάζουν οι κλίνες διότι δεν μπορούν να μεταφερθούν στην Κλινική Αποκατάστασης. Είναι διάφορα νευροχειρουργικά περιστατικά και κάποια μένουν στη ΜΕΘ».

Ο κ. Μπάκος μας γνωστοποίησε ότι «προσπαθούμε να ανοίξουμε και την ΜΕΘ που είχε δημιουργηθεί την περίοδο του κορονοϊού». Στο ερώτημά μας εάν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό απάντησε «θα ξεκινήσουμε με το υπάρχον. Πρέπει να δώσουμε λύσεις. Εχουμε πολλά περιστατικά».

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το ενδεχόμενο να λειτουργήσουν όλες οι κλίνες (21) της Κλινικής Αποκατάστασης ώστε να απορροφούνται περιστατικά από τη Νευροχειρουργική Κλινική δεν φαίνεται άμεσα εφικτό. «Τις 8 κλίνες που λειτουργούσαν καταφέραμε και τις κάναμε 13. Ο στόχος μας είναι να τις λειτουργήσουμε όλες διότι υπάρχει ανάγκη» μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή ήταν η αγωνία και ο διαρκής αγώνας του αείμνηστου δωρητή της Κλινικής, Δημητρίου Σφήκα. Πέρασαν 15 χρόνια από την παράδοση της Κλινικής στο ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας και κανένας υπουργός Υγείας δεν μερίμνησε για την πλήρη στελέχωσή της. Ετσι σήμερα στερούνται πολύτιμες υπηρεσίες αποκατάστασης δεκάδες ασθενείς.

«ΛΕΙΠΟΥΝ ΧΕΡΙΑ»

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και γίνονται σημαντικά έργα ανακαίνισης τμημάτων νοσοκομείων και κέντρων υγείας από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. «Χέρια όμως μας λείπουν να τα δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών» αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο ίδιος, σήμερα λειτουργούν μόνο 600 από τις 1.000 χειρουργικές αίθουσες και 850 από τις 1.100 κλίνες ΜΕΘ. «Οι 250 κλίνες ΜΕΘ που είναι κλειστές στα νοσοκομεία είναι απαραίτητες για το σύστημα υγείας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



