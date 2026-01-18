Πάτρα: Μπάχαλο με τις κλήσεις – «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα»

Συνεχίζεται χωρίς τέλος το μπάχαλο με τις οφειλές προηγούμενων ετών από κλήσεις που αποστέλλει μαζικά ο Δήμος Πατρέων, προκαλώντας αγανάκτηση, οργή, αλλά και έντονη ταλαιπωρία και σύγχυση σε εκατοντάδες πολίτες. Στην εφημερίδα «Π» φτάνουν καθημερινά νέες καταγγελίες από δημότες που λαμβάνουν αιφνιδιαστικά ειδοποιητήρια για κλήσεις ακόμη και δεκαετίας, συνοδευόμενες από προσαυξήσεις που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται υπέρογκες και δυσανάλογες.

Πολίτες κάνουν λόγο για μια διαδικασία αδιαφανή και άδικη, καθώς αρκετοί δηλώνουν ότι δεν είχαν ποτέ ενημερωθεί για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, ενώ σε άλλες περιπτώσεις υποστηρίζουν ότι είχαν ήδη πληρώσει τα πρόστιμα ή ότι οι κλήσεις αφορούν οχήματα που δεν κατείχαν πλέον. Παράλληλα, η μαζική αποστολή ειδοποιήσεων, χωρίς προηγούμενη διασταύρωση στοιχείων ή σαφή ενημέρωση, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα δυσπιστίας απέναντι στη δημοτική αρχή.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση συνταξιούχου από την Πάτρα, ο οποίος έλαβε ειδοποίηση για τέσσερις κλήσεις του 2011 και του 2012, συνολικού αρχικού ποσού 120 ευρώ, το οποίο σήμερα, λόγω προσαυξήσεων, ξεπερνά τα 400 ευρώ. «Δεν θυμάμαι καν αν είχα τότε το αυτοκίνητο. Δεν είχα λάβει ποτέ κλήση στο σπίτι μου. Πώς γίνεται να μου ζητούν τώρα τόσα χρήματα;» αναρωτιέται αγανακτισμένος. Αλλο παράδειγμα αφορά επαγγελματία οδηγό, ο οποίος διαπίστωσε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου ότι εμφανίζονται οφειλές για κλήσεις που, όπως λέει, είχε εξοφλήσει πριν χρόνια. Ωστόσο, δεν διαθέτει πλέον τα αποδεικτικά πληρωμής. «Μου λένε να αποδείξω ότι πλήρωσα, αλλιώς να πληρώσω ξανά ή να μπω σε ρύθμιση. Είναι εξωφρενικό» δηλώνει.

Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Πατρέων καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τις οφειλές τους μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-patras.gr) με χρήση κωδικών Taxisnet, και παραθέτει αναλυτικά τους τρόπους πληρωμής: ηλεκτρονικά, με ταυτότητα οφειλής, μέσω QR code ή με φυσική παρουσία στο Ταμείο του Δήμου. Ωστόσο, για πολλούς δημότες, ιδιαίτερα ηλικιωμένους ή μη εξοικειωμένους με την τεχνολογία, η διαδικασία αυτή μόνο εύκολη δεν είναι. Το αποτέλεσμα είναι ουρές, αναμονή, νεύρα και επιπλέον ταλαιπωρία. Παράλληλα, μετά τη λήξη της δυνατότητας ρύθμισης σε έως 60 δόσεις, οι πολίτες έχουν πλέον μόνο την επιλογή της πάγιας ρύθμισης σε 24 δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ, κάτι που για αρκετά νοικοκυριά αποτελεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση.

