Πάτρα: Χάθηκε σκύλος, η έκκληση του ιδιοκτήτη

Ένας πατρινός, έχασε τον σκύλο του που ακούει στο όνομα “Φιντέλ” εδώ και λίγες μέρες και μέσα από το Pelop.gr κάνει έκκληση σε όσους γνωρίζουν κάτι να τον βοηθήσουν για να βρεθεί.

Η ανάρτησης του ιδιοκτήτη είναι η εξής: «Ο Φιντέλ εξαφανίστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, στην περιοχή Σαραβάλι Πάτρας, ανάμεσα στην Αχαΐα Κλάους και την Κρήνη.

Στο παρελθόν είχε κακοποιηθεί και με άτομα που δεν ξέρει είναι φοβισμένος, αλλά παραμένει ήρεμος και φιλικός.

Τη μέρα που εξαφανίστηκε δεν φορούσε το περιλαίμιο του.

Αν τον δείτε ή τον εντοπίσατε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Μοιραστείτε το, κάθε κοινοποίηση βοηθά!

Αν τον δείτε ή έχετε κάποια πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα!

📞 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 6978318387».

