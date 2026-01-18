Πάτρα – Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα, σε ισχύ το κυριακάτικο ωράριο

Ανοιχτά θα παραμείνουν σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για την πρώτη από τις δύο Κυριακές κατά τις οποίες δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων μέσα στην εκπτωτική περίοδο.

Το προτεινόμενο ωράριο για τα καταστήματα είναι από τις 11:00 έως τις 18:00, με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις ανάλογα με την επιχείρηση. Παράλληλα, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Η δεύτερη Κυριακή κατά την οποία τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν είναι η 25η Ιανουαρίου 2026. Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική. Ωστόσο, όσα καταστήματα επιλέξουν να συμμετάσχουν υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή των προϊόντων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, αποφεύγοντας παραπλανητικές πρακτικές.

