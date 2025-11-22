Πάτρα: Χειροπέδες σε 45χρονο για διακίνηση ναρκωτικών – «Σούπερ» αποθήκη με 13 κιλά κάνναβης ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών, εντοπίζοντας ποσότητες κάνναβης που ξεπερνούν τα 12,8 κιλά. Η επιχείρηση αποκάλυψε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης, με τον συλληφθέντα να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης.

22 Νοέ. 2025 11:23
Pelop News

Στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπίτι και αποθήκη ενός άνδρα «καβάντζα» με σχεδόν 13 κιλά κάνναβης, χιλιάδες ευρώ και κινητό που φέρεται να χρησιμοποιούσε στις συναλλαγές. Ο κατηγορούμενος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, οδηγείται στον Εισαγγελέα.

O άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης της Δίωξης Ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό σημαντικής ποσότητας κάνναβης σε χώρους που χρησιμοποιούσε. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της πόλης αξιοποίησαν συγκεκριμένες πληροφορίες και πραγματοποίησαν ταυτόχρονες έρευνες στην κατοικία του και σε βοηθητικό χώρο.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, συσκευασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες που, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, προορίζονταν για διακίνηση. Παράλληλα, εντοπίστηκαν 8.190 ευρώ, ποσό που εκτιμάται ότι προέρχεται από την παράνομη δραστηριότητα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

