Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους και τους γονείς τους για χασίς

Οι δυο ανήλικοι συνελήφθησαν, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης.

Πάτρα: Χειροπέδες σε ανήλικους και τους γονείς τους για χασίς
21 Νοέ. 2025 11:15
Pelop News

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθησαν δυο ανήλικοι 17 ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο με μείγμα καπνού κάνναβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

