Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

18 Δεκ. 2025 14:30
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων και κατέσχεσαν δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

