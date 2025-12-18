Πάτρα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που κουβαλούσαν μαχαίρια

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των δύο συλληφθέντων και κατέσχεσαν δύο μαχαίρια, με αποτέλεσμα τη σύλληψή τους για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



