Πάτρα: Χειροπέδες σε τρεις για κλοπή κλιματιστικού από εταιρεία, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι

Στη σύλληψη τριών ημεδαπών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία, ενώ οι ανήλικοι στερούνταν επιπλέον αστυνομικής ταυτότητας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες φέρονται να παραβίασαν το προστατευτικό σιδερένιο πλέγμα επιχείρησης στην Πάτρα, αφαιρώντας μια εξωτερική μονάδα κλιματισμού, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 1.500 ευρώ.

Μετά από άμεση κινητοποίηση και αναζητήσεις, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο όχημα, εντοπίστηκε το κλαπέν αντικείμενο, το οποίο και κατασχέθηκε. Η κλιματιστική μονάδα επιστράφηκε στη συνέχεια σε εκπρόσωπο της παθούσας εταιρείας.

Παράλληλα, οι αρχές σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος των γονέων των δύο ανηλίκων με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως οι δύο ανήλικοι δεν είχαν προβεί, ως όφειλαν, στην έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



