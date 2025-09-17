Πάτρα: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή
Δυο γυναίκες και ένας άνδρας συνελήφθησαν, στην Πάτρα, μετά από έλεγχο για ρευματοκλοπή.
Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν, χθες το πρωί Τρίτη 16/09/2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, τρία άτομα
(δυο γυναίκες – ένας άνδρας).
Εέπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
