Πάτρα: Χειροπέδες σε τρεις για ρευματοκλοπή

Για ρευματοκλοπή συνελήφθησαν, χθες το πρωί Τρίτη 16/09/2025, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, τρία άτομα

(δυο γυναίκες – ένας άνδρας).

Εέπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

