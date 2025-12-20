Πάτρα: «Χοντρό» ξύλο στο Ερασιτεχνικό, επέμβαση της Αστυνομίας
Έγινε χαμός με τη λήξη του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας μεταξύ του Ατρομήτου και της Αχαϊκής
Μεγάλη ένταξη και πολύ ξύλο στην Πάτρα με τη λήξη του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας μεταξύ του Ατρομήτου και της Αχαϊκής.
Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας
Σχεδόν με τη λήξη της αναμέτρησης έγινε χαμός! Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν «ψηλές» αρχικά και «χοντρές» στη συνέχεια και περίπου για 7-8 λεπτά η ένταση ήταν πολύ μεγάλη.
Μάλιστα χρειάστηκε η επέμβασης ισχυρής Αστυνομικής δύναμης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη με γκολ, που σημείωσε ο Αντωνόπουλος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.
