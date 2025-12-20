Πάτρα: «Χοντρό» ξύλο στο Ερασιτεχνικό, επέμβαση της Αστυνομίας

Μεγάλη ένταξη και πολύ ξύλο στην Πάτρα με τη λήξη του ντέρμπι της Α’ Κατηγορίας μεταξύ του Ατρομήτου και της Αχαϊκής.

Πάτρα: Γροθιές στο ρινγκ, συμπλοκή φιλάθλων στο Πανελλήνιο πυγμαχίας

Σχεδόν με τη λήξη της αναμέτρησης έγινε χαμός! Σύμφωνα με πληροφορίες έπεσαν «ψηλές» αρχικά και «χοντρές» στη συνέχεια και περίπου για 7-8 λεπτά η ένταση ήταν πολύ μεγάλη.

Μάλιστα χρειάστηκε η επέμβασης ισχυρής Αστυνομικής δύναμης για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι ο Ατρόμητος πήρε τη νίκη με γκολ, που σημείωσε ο Αντωνόπουλος στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

