Πάτρα: Χωρίς νερό από σήμερα έως και το Σάββατο στην Παντοκράτορος

Από σήμερα Τετάρτη 24/09/2025 έως και το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, όπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΠ, θα λόγω επείγουσας αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στην οδό Παντοκράτορος, στην Πάτρα, θα υπάρξουν διακοπές υδροδότησης από τις 2 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

Παντοκράτορος – Λόντου – Παπαδιαμαντοπούλου – Σωτηριάδου.

«Από την αρμόδια Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών». αναφέρεται σε ανακοίνωση

