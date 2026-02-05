Πάτρα: Χωρίς νερό περιοχές του κέντρο την Παρασκευή – Ποια σημεία
Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.
Λόγω απαραίτητων εργασιών, επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Παντανάσσης και Υψηλάντου, εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, από τη ΔΕΥΑΠ, ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα:
Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας – Ερμού.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
