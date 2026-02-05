Πάτρα: Χωρίς νερό περιοχές του κέντρο την Παρασκευή – Ποια σημεία

Λόγω απαραίτητων εργασιών, επιδιόρθωσης βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης επί των οδών Παντανάσσης και Υψηλάντου, εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, από τη ΔΕΥΑΠ, ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., στις περιοχές που περικλείονται από τα τετράγωνα:

Υψηλάντου – Γούναρη – Όθωνος Αμαλίας – Ερμού.

Από την Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης αλλά και της έκτασης της διακοπής.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

