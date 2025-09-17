Πάτρα: Χωρίς νερό σήμερα η περιοχή Λάγγουρα

Εργασίες σύνδεσης νέου δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 17/ο9/2025.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει πλήρης διακοπή υδροδότησης από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή Λάγγουρα.

«Από την Υπηρεσία θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών». αναφέρεται σε ανακοίνωση.

