Πάτρα: Χωρίς νερό σήμερα περιοχές επί της οδού Ακρωτηρίου

Σήμερα Δευτέρα 8/12/2025, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης δικτύου υδροδότησης, στην Πάτρα, με την ΔΕΥΑΠ να ενημερώνει, ότι θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην οδό Ακρωτηρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, στο ρεύμα εισόδου από την οδό Σαμοθράκης έως την λεωφόρο Ελ. Βενιζέλου.

«Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών». αναφέρεται σε ανακοίνωση.

