Πάτρα: Χωρίς νερό σήμερα Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι και Ροϊτικα
Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ για τη μετατόπιση αγωγού ύδρευσης σήμερα Δευτέρα 17/11/1015, στην υπό κατασκευή Πατρών – Πύργου.
Οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής οδού Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ ΑΕ, όπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΠ έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Βραχνεΐκα, Μονοδένδρι και Ροϊτίκα.
Η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών. Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News