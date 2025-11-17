Πάτρα: Χωρίς νερό σήμερα Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι και Ροϊτικα

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ για τη μετατόπιση αγωγού ύδρευσης σήμερα Δευτέρα 17/11/1015, στην υπό κατασκευή Πατρών – Πύργου.

17 Νοέ. 2025 8:14
Pelop News

Οι εργασίες  μετατόπισης αγωγού ύδρευσης σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής οδού Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ ΑΕ, όπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΠ  έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές  Βραχνεΐκα, Μονοδένδρι και Ροϊτίκα.

Η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. 

«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών. Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

