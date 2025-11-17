Πάτρα: Χωρίς νερό σήμερα Βραχνέϊκα, Μονοδένδρι και Ροϊτικα

Οι εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, από την εταιρεία κατασκευής της Εθνικής οδού Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ ΑΕ, όπως ενημερώνει η ΔΕΥΑΠ έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης στις περιοχές Βραχνεΐκα, Μονοδένδρι και Ροϊτίκα.

Η διακοπή νερού θα σημειωθεί από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.

«Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών. Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



