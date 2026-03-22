Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
24ωρη Πανελλαδική Απεργία στον Σιδηρόδρομο τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.
Σε πλήρη παράλυση οδηγείται το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026. Με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, κηρύχθηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Η κινητοποίηση, που θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00, αφορά το σύνολο του προσωπικού σε όλες τις εταιρείες και σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:
-
Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος δεν θα πραγματοποιήσει κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).
-
Οι εθνικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train θα παραμείνουν ακινητοποιημένες.
Το μήνυμα της Ομοσπονδίας
Η ΠΟΣ, στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει τον συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα της απεργίας. Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, οι εργαζόμενοι ζητούν:
-
Πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.
-
Ενίσχυση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
-
Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις δημόσιες μεταφορές.
Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την απεργία ως μια πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης και χρέος απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παραμείνουν αμέτοχοι όταν η μνήμη των θυμάτων κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε μια απλή δικογραφία. «Η έναρξη της δίκης αποτελεί κρίσιμη στιγμή για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη να μην ξεχαστεί τίποτα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
Οι επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αυριανή ημέρα καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία παροχής για την αλλαγή ή την επιστροφή του αντιτίμου.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News