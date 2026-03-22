Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο

24ωρη Πανελλαδική Απεργία στον Σιδηρόδρομο τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

22 Μαρ. 2026 21:25
Pelop News

Σε πλήρη παράλυση οδηγείται το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026. Με απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, κηρύχθηκε 24ωρη πανελλαδική απεργία, η οποία συμπίπτει με την πρώτη ημέρα της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Η κινητοποίηση, που θα διαρκέσει από τις 00:01 έως τις 24:00, αφορά το σύνολο του προσωπικού σε όλες τις εταιρείες και σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Διαβάστε επίσης: Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση:

  • Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος δεν θα πραγματοποιήσει κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα).

  • Οι εθνικές αμαξοστοιχίες της Hellenic Train θα παραμείνουν ακινητοποιημένες.

Το μήνυμα της Ομοσπονδίας

Η ΠΟΣ, στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζει τον συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα της απεργίας. Τρία χρόνια μετά το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, οι εργαζόμενοι ζητούν:

  • Πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

  • Ενίσχυση της ασφάλειας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

  • Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις δημόσιες μεταφορές.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει την απεργία ως μια πράξη δημοκρατικής εγρήγορσης και χρέος απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους. Επισημαίνουν ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να παραμείνουν αμέτοχοι όταν η μνήμη των θυμάτων κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε μια απλή δικογραφία. «Η έναρξη της δίκης αποτελεί κρίσιμη στιγμή για τη Δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Παραμένει επιτακτική η ανάγκη να μην ξεχαστεί τίποτα», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι επιβάτες που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αυριανή ημέρα καλούνται να επικοινωνήσουν με την εταιρεία παροχής για την αλλαγή ή την επιστροφή του αντιτίμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:25 Πάτρα: Χωρίς Προαστιακό αύριο Δευτέρα, δείτε το λόγο
21:17 Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις
21:10 ΚΚΕ: Με ευθύνη της κυβέρνησης βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
21:03 Νέα γενιά «Εξοικονομώ»: Διεύρυνση των προγραμμάτων για 340.000 νοικοκυριά
20:58 Κομβική για τη ΝΕΠ η Μιχαλάτου: «Εχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά και αυτοπεποίθηση»
20:56 Ζελένσκι: «Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις»
20:48 Φαίη Σκορδά: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, η ανατροπή
20:40 Πετρέλαιο: Προ των πυλών νέα άνοδος τιμών
20:33 Δημοτικό Θέατρο Πάτρας: Το «δικό» μας φάντασμα της Όπερας – Ιστορίες που «παγώνουν» το αίμα… ΦΩΤΟ
20:25 Σοκ στην Καρδίτσα: Ένας 17χρονος και ένας 18χρονος σκότωσαν τον τραγουδιστή Τσιτόγλου για ναρκωτικά ΝΕΟΤΕΡΑ
20:20 Υπόθεση Τσαγκαράκη: Οι τρεις καταγγελίες-«κλειδιά» και οι βαριές κακουργηματικές διώξεις
20:14 Η Αχαγιά ΄82 νίκησε τη Δόξα Πύρρου και τώρα… ΑΕ Βαρθολομιού
20:13 Στο Χιούστον ο Παπασταύρου: Συναντήσεις με Chevron και ExxonMobil για επιτάχυνση υλοποίησης συμφωνιών υδρογονανθράκων
20:08 Ψυχάρα η Παναχαϊκή, το 1-1 με Γαργαλιάνους και όλ ανοικτά στα πλέι-οφ
20:04 Έκρηξη από διαρροή φυσικού αερίου κοντά στη Ρώμη: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες
20:04 Το 10-0 που έγραψε ιστορία και έχει εξήγηση
20:01 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Διπλό ο Κεφαλληνιακός, η ΑΓΕΖ νίκη με 20-0 ά.α.
19:53 Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
19:45 Παπαρίζου: Το παρασκήνιο γύρω από τις πληροφορίες για την υγεία της
19:37 Αθήνα: Έξι συλλήψεις για κλοπές από καταστήματα στο κέντρο, μεταξύ τους ανήλικοι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
