Δίκη για Τέμπη: Πρεμιέρα στη Λάρισα υπό δρακόντεια μέτρα – «Φρούριο» το Γαιόπολις

Ξεκινά αύριο Δευτέρα 23/3 η δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα.

22 Μαρ. 2026 21:17
Υπό συνθήκες αυστηρής φρούρησης και με την παρουσία εκατοντάδων μαρτύρων και δικηγόρων, ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στη Λάρισα, η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μακρά και πολυεπίπεδη, καθώς το κατηγορητήριο εκτείνεται σε 1.267 σελίδες.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα καθίσουν συνολικά 36 άτομα, στα οποία περιλαμβάνονται σταθμάρχες και στελέχη του ΟΣΕ, στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του Υπουργείου Μεταφορών και εκπρόσωποι της Hellenic Train.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία κακουργήματα, τα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, επισύρουν ποινές που φτάνουν έως και την ισόβια κάθειρξη.

Η «φρουρούμενη» αίθουσα στο Γαιόπολις

Λόγω του τεράστιου όγκου των συμμετεχόντων (350 μάρτυρες και 200 δικηγόροι), επελέγη το συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος «Γαιόπολις», το οποίο μετατράπηκε σε δικαστική αίθουσα με ειδικές παρεμβάσεις:

  • Έχουν οριστεί διαφορετικά σημεία εισόδου για δικαστικούς, δικηγόρους και το κοινό (συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, δημοσιογράφοι).

  • Τοποθετήθηκαν ειδικά κοντέινερ για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και υπάρχει μόνιμη παρουσία κλιμακίου του Ερυθρού Σταυρού.

  • Έχει ληφθεί ειδική πρόνοια για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες.

Η διαδικασία της πρώτης ημέρας

Η αυριανή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την εκφώνηση του καταλόγου των κατηγορουμένων και θα ακολουθήσει η ανάγνωση του ογκώδους κατηγορητηρίου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 570 αναγνωστέα έγγραφα, τα οποία περιγράφουν αναλυτικά τις ευθύνες και τις παραλείψεις που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

