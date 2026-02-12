Πάτρα: Χωρίς «Τσικνοπαντρειές» η φετινή Τσικνοπέμπτη, ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν

Χωρίς τις βραδινές «Τσικνοπαντρειές» η Τσικνοπέμπτη στην Πάτρα λόγω κακοκαιρίας. Κανονικά οι πρωινές εκδηλώσεις σε Δημαρχείο και πλατεία Γεωργίου.

Πάτρα: Χωρίς «Τσικνοπαντρειές» η φετινή Τσικνοπέμπτη, ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
12 Φεβ. 2026 8:33
Pelop News

Με τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, ακυρώνονται οι προγραμματισμένες απογευματινές και βραδινές ανοιχτές εκδηλώσεις με τίτλο «Τσικνοπαντρειές», που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην οδό Γερμανού, στην Άνω Πόλη. Η απόφαση ελήφθη λόγω της έντονης και επίμονης βροχόπτωσης, με γνώμονα την ασφάλεια θεατών, καλλιτεχνών, τεχνικού προσωπικού και εργαζομένων.

Οι πρωινές και μεσημεριανές δράσεις θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Στις 11:00 π.μ., στο προαύλιο του Δημαρχείου, η Orkestar Davida Antica θα ανοίξει το εορταστικό πρόγραμμα με βαλκανικούς ήχους.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει πομπή από το Δημαρχείο, η οποία θα κινηθεί μέσω του πεζόδρομου της Μαιζώνος προς την πλατεία Γεωργίου. Στην πομπή θα συμμετάσχουν η σερβική ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών Orkestar Davida Antica, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, εκπρόσωποι της Γνωμοδοτικής και της Κριτικής Επιτροπής, πολιτιστικοί σύλλογοι και καρναβαλιστές.

Παράλληλα, στην πλατεία Γεωργίου, η ορχήστρα Bandarte και οι Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού θα προετοιμάζουν το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής θα ακολουθήσει υπαίθριο γλέντι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:12 Πανεπιστήμια σε νησιά επενδύουν σε νέες φοιτητικές κατοικίες – Σχέδια αξιοποίησης περιουσίας σε εξέλιξη
11:11 Αυτοί σφυρίζουν το γειτονικό ντέρμπι στην Α2 Εθνική βόλεϊ
11:05 ΖΩΝΤΑΝΑ Μετροπόντικας «Αθηνά»: Έφτασε στον Ευαγγελισμό ανοίγοντας τον δρόμο για τη Γραμμή 4 του Μετρό
11:04 Περίεργη υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Πάτρας: Ένοπλη απειλή για μια… κατάθεση
11:02 Νίκος Δένδιας για Αναστάση Παπαληγούρα: «Υπηρέτησε με ήθος τον δημόσιο βίο»
10:59 Γερμανία: Σενάρια ενεργοποίησης της Μερκελ, ποιοι αντιδρούν
10:52 Κωνσταντοπούλου: «Ντροπή και αγανάκτηση» για την παρουσία Μητσοτάκη στην Τουρκία
10:52 Έσκασε η «βόμβα» και ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Χέις Ντέιβις
10:43 Μαζωνάκης: Η κατάσταση της υγείας του -Δεν θα λειτουργήσει απόψε το νυχτερινό κέντρο
10:37 Ερωτήματα Δ. Κανελλόπουλου για τον δρόμο
10:36 ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις πληρωμές κτηνοτρόφων και την κατανομή βοσκοτόπων το 2025
10:30 Το μήνυμα Φαρμάκη: «Το νέο πρόσωπο της Δυτικής Ελλάδας»
10:23 Ιράν: Ο Τραμπ καθησυχάζει, αλλά στέλνει δεύτερο αεροπλανοφόρο
10:16 Που θα δείτε την κλήρωση της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για το Nations League
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:07 Η κακοκαιρία «χτύπησε» την Ηλεία: Κατολισθήσεις, κομμένοι δρόμοι, χωριά απομονωμένα
9:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή
9:52 Συνάντηση Αλεξόπουλου – Παπανικόλα για την Πατρών-Πύργου: Επί τάπητος οι υψηλές χρεώσεις των διοδίων
9:45 Δράση ΕΣΠΑ για εκσυγχρονισμό παραγωγής: Έως 200.000 ευρώ επιδότηση για ΜμΕ μεταποίησης
9:38 Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό Συντάγματος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ