Πάτρα: Χωρίς «Τσικνοπαντρειές» η φετινή Τσικνοπέμπτη, ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν

Με τροποποιήσεις θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις της Τσικνοπέμπτης, σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, ακυρώνονται οι προγραμματισμένες απογευματινές και βραδινές ανοιχτές εκδηλώσεις με τίτλο «Τσικνοπαντρειές», που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην οδό Γερμανού, στην Άνω Πόλη. Η απόφαση ελήφθη λόγω της έντονης και επίμονης βροχόπτωσης, με γνώμονα την ασφάλεια θεατών, καλλιτεχνών, τεχνικού προσωπικού και εργαζομένων.

Οι πρωινές και μεσημεριανές δράσεις θα διεξαχθούν κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Στις 11:00 π.μ., στο προαύλιο του Δημαρχείου, η Orkestar Davida Antica θα ανοίξει το εορταστικό πρόγραμμα με βαλκανικούς ήχους.

Στις 12:00 το μεσημέρι θα ξεκινήσει πομπή από το Δημαρχείο, η οποία θα κινηθεί μέσω του πεζόδρομου της Μαιζώνος προς την πλατεία Γεωργίου. Στην πομπή θα συμμετάσχουν η σερβική ορχήστρα χάλκινων πνευστών και κρουστών Orkestar Davida Antica, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, εκπρόσωποι της Γνωμοδοτικής και της Κριτικής Επιτροπής, πολιτιστικοί σύλλογοι και καρναβαλιστές.

Παράλληλα, στην πλατεία Γεωργίου, η ορχήστρα Bandarte και οι Στρατηγοί του Πατρινού Καρναβαλιού θα προετοιμάζουν το καθιερωμένο «μπάτσελορ της νύφης», ενώ με την άφιξη της πομπής θα ακολουθήσει υπαίθριο γλέντι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



