Πάτρα: Χρονιά εξελίξεων στον θαλάσσιο τουρισμό

02 Ιαν. 2026 15:00
Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά καμπής για τη θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα της Πάτρας, καθώς δύο σημαντικά projects που αφορούν την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών εισέρχονται σε φάση ουσιαστικών εξελίξεων. Πρόκειται αφενός για την αξιοποίηση τμήματος του παλιού λιμανιού της Πάτρας με έμφαση στην κρουαζιέρα και αφετέρου για τη δημιουργία νέας μαρίνας mega yacht, έργα που προωθούνται από το Υπερταμείο.

Στην περίπτωση του παλιού λιμανιού, το project της ανάπτυξης υποδομών κρουαζιέρας βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προεπιλογής επενδυτών για τη Β΄ φάση του διαγωνισμού, γεγονός που σηματοδοτεί τη μετάβαση από το στάδιο του αρχικού ενδιαφέροντος σε πιο ώριμες και δεσμευτικές προτάσεις. Οι υποψήφιοι επενδυτές που προκρίθηκαν καλούνται να καταθέσουν ολοκληρωμένα επιχειρησιακά και επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα αξιολογηθούν εντός του 2026.

Η συγκεκριμένη επένδυση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για την πόλη, καθώς η ένταξη της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία, να αυξήσει την τουριστική κίνηση και να αναβαθμίσει συνολικά το παραλιακό μέτωπο. Οι οριστικές αποφάσεις που αναμένονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα καθορίσουν τόσο το μοντέλο ανάπτυξης όσο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Παράλληλα, σε στάδιο υλοποίησης μπαίνει το δεύτερο μεγάλο project, αυτό της δημιουργίας μαρίνας mega yacht. Το έργο προωθείται επίσης από το Υπερταμείο, στο πλαίσιο της αξιοποίησης λιμενικών και παραλιακών υποδομών με στόχο την προσέλκυση τουρισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται ήδη «στον αέρα», γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το εγχείρημα έχει περάσει από τη φάση του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 21η Ιανουαρίου.

Η νέα μαρίνα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές φιλοξενίας μεγάλων σκαφών αναψυχής και ενισχύοντας το προφίλ της Πάτρας ως κόμβου θαλάσσιου τουρισμού. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θετικές συνέργειες με την τοπική αγορά, τον τουριστικό κλάδο και τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Συνολικά, το 2026 διαγράφεται ως έτος κρίσιμων αποφάσεων και εξελίξεων για την Πάτρα στον τομέα της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού. Η ταυτόχρονη ωρίμανση δύο μεγάλων έργων δημιουργεί προσδοκίες, αλλά και αυξημένες απαιτήσεις, για έναν συνεκτικό σχεδιασμό που θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες προς όφελος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

