Πάτρα: Χρονιά εξελίξεων στον θαλάσσιο τουρισμό

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά καμπής για τη θαλάσσια τουριστική δραστηριότητα της Πάτρας, καθώς δύο σημαντικά projects που αφορούν την κρουαζιέρα και τον θαλάσσιο τουρισμό υψηλών προδιαγραφών εισέρχονται σε φάση ουσιαστικών εξελίξεων. Πρόκειται αφενός για την αξιοποίηση τμήματος του παλιού λιμανιού της Πάτρας με έμφαση στην κρουαζιέρα και αφετέρου για τη δημιουργία νέας μαρίνας mega yacht, έργα που προωθούνται από το Υπερταμείο.

