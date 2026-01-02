Αργουν να ανοίξουν οι πίστες στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων

Παρότι αρκετοί επισκέφτηκαν το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων στις γιορτές, εν τούτοις οι πιστές για σκι δεν έχουν ανοίξει ακόμα και είναι κάτι περιμένουν οι άνθρωποι του οργανισμού.

Με δεδομένο ότι το σαββατοκύριακο ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και το χιόνι θα λιώσει, δεν προβλέπεται το επόμενο 10ήμερο να ανοίξουν οι πίστες του Χιονοδρομικού και αυτό δεν βοηθά στα έσοδα του οργανισμού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



