Πάτρα: Δείπνο Τσίπρα με στίγμα – Η σύνθεση των συνδαιτημόνων του πρώην πρωθυπουργού

Δείπνο για λίγους και εκλεκτούς. Η βραδιά της παρουσίασης της «Ιθάκης» στο Royal την Τρίτη είχε και συνέχεια για τον Αλέξη Τσίπρα . Και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην προσεκτική σύνθεση των συνδαιτυμόνων του πρώην πρωθυπουργού που δεν στερείται σημειολογίας και μηνυμάτων, σ’ ένα χαλαρό, βέβαια, κλίμα αποφόρτισης και σχολιασμού των «πεπραγμένων» στο Royal.

4 ΩΡΕΣ

Ηταν δε, τόσο ευχάριστη η ατμόσφαιρα που το δείπνο και τα… παρεπόμενά του διήρκεσαν 4 ολόκληρες ώρες στο Bodegas, της Ρήγα Φεραίου.

Σ’ αυτό παρακάθησαν ο Αλέξης Τσίπρας και η σύντροφός του Μπέττυ Μπαζιάνα, ο επιχειρηματίας Θόδωρος Δούρος με τη σύζυγό του Ντέπυ, ο ηθοποιός Αιμίλιος Χειλάκης, ο «συγκεντρωσιάρχης» του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργος Βασιλειάδης και ο πρώην αντιδήμαρχος Αλέξης Σκαρμέας.

Ουδείς άλλος ήταν ομοτράπεζος, διότι δεν ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να σταλεί το οποιοδήποτε εσφαλμένο μήνυμα στην τοπική κοινωνία της κεντροαριστεράς.

ΒΛΑΤΕΡΟ

Φαινομενικά, ίσως ξενίζει η παρουσία του πρώην αντιδημάρχου Αλέξη Σκαρμέα, είναι όμως ευεξήγητη και οφείλεται στην καλή γειτονία με την Μπέττυ Μπαζιάνα.

Η σύντροφος του πρώην πρωθυπουργού, ως γνωστόν φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών απ’ όπου έλαβε το δίπλωμά της, ενώ αμέσως μετά (2000-2002) εργάσθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΑΕΙ της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Στα χρόνια της παραμονής της στην Πάτρα, η Μπέττυ Μπαζιάνα διέμενε κοντά στην οικία του Αλέξη Σκαρμέα. Ηταν, λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να θυμηθούν τα ανέμελα χρόνια τους στη συνοικία του Βλατερού.

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Η γενικότερη συζήτηση των συνδαιτυμόνων αφορούσε, φυσικά, τον απόηχο της προηγηθείσας εκδήλωσης στο Royal και ιδίως εστιάσθηκε στην ανθρωπογεωγραφία του ακροατηρίου. Ως συμπέρασμα προέκυψε ότι έγινε μια καλή αρχή, που αφορά μια πορεία αρκετών εβδομάδων σε αρκετές πόλεις της χώρας, μια πορεία αδιαμεσολάβητης σχέσης με το σύνολο των κοινωνικών στρωμάτων.

Αυτό που υποστηρίχθηκε, είναι ότι δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών στην επιλογή των προσώπων τα οποία θα πλαισιώσουν τον Αλέξη Τσίπρα όταν ρίξει τον κύβο την πολιτική κονίστρα της χώρας.

ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ

Η τετράωρη παραμονή του πρώην πρωθυπουργού στο Βοdegas, πέρα από τις αναλύσεις, είχε και «έκτακτες» παρουσίες, καθώς πλησίασαν και χαιρέτησαν τον Αλέξη Τσίπρα πελάτες του καταστήματος και όχι μόνον. Μεταξύ άλλων, διακρίναμε τον Βασίλη Αϊβαλή και τον Γιώργο Παππά, που νωρίτερα βρίσκονταν στο πάνελ της παρουσίασης της «Ιθάκης», καθώς και τους γνωστούς συμπολίτες Γιώργο Γκανασούλη και Γιώργο Φαφούτη.

