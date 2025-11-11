Πάτρα: Δείτε ποιοι αθλητές θα τρέξουν λαμπαδηδρόμοι για την Φλόγα

Πάτρα: Δείτε ποιοι αθλητές θα τρέξουν λαμπαδηδρόμοι για την Φλόγα
11 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Την Πέμπτη 27 του μηνός, η Πάτρα θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», μία ημέρα μετά την αφή της στην Αρχαία Ολυμπία.

Η τελετή υποδοχής που διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου (10.15) και εκεί θα κληθούν να παρευρεθούν φορείς, σχολεία της πόλης, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν.

Η λαμπαδηδρομία στα όρια ευθύνης του Δήμου Πατρέων, θα ξεκινήσει στις 10.30 από τη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Πανεπιστημίου και θα ολοκληρωθεί στις 11.52 στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας.

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταφέρουν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τριάντης (αθλητής στίβου ΑμεΑ), Ντένια Κουρέτα (πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (στίβος), Νικολετα Χιώνη (στίβος), Νίκος Ηλιόπουλος (ενόργανη γυμναστική), Κατερίνα Φωτοπούλου (στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (τάε κβον ντο).

Στις 10.15 στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο,  έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες.  Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των  Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:55 Παπασταύρου: «Η ΕΥΔΑΠ είναι και θα παραμείνει στο Δημόσιο – Έρχονται νέες προσλήψεις και σχέδιο επέκτασης»
14:50 Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά
14:47 Στον εισαγγελέα η δικογραφία για πλαστογραφημένες υπογραφές στην ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»
14:39 Ανδρουλάκης από το αγροτικό συλλαλητήριο: «Η κυβέρνηση έφερε τους αγρότες στα όριά τους – Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει»
14:36 Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια
14:30 ΗΠΑ προς Τουρκία: «Τερματίστε τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου» – Στο επίκεντρο η ενεργειακή στρατηγική Ελλάδας–ΗΠΑ
14:22 Κουτσούμπας: «Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους έχουν αφήσει χωρίς εισόδημα»
14:08 Καβγάς εν μέσω βροχής στη Λένορμαν: Οδηγός κατέβηκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε σε ταξιτζή στη μέση του δρόμου ΒΙΝΤΕΟ
14:05 Νέα εποχή για το Green Pharmacy Lab – Εγκαίνια του νέου χώρου στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών 80
14:05 Αγρίνιο: Πιάστηκε άνδρας με περίπου 280 γραμμάρια κάνναβης και 30 γραμμάρια κοκαΐνης
14:01 Μητσοτάκης από Κομοτηνή: «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε διεθνές ενεργειακό κέντρο – Επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη γεωπολιτική μας θέση»
14:00 Πάτρα: «Εβρεξε» σοβάδες σε Κορίνθου και Παναχαϊκού – Σύμπ-πτωση ή… προειδοποίηση;
13:54 Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – Πελετίδη με επίθεση από τη Ζαχαράκη: «Θέλει το πρόγραμμα ο Δήμαρχος;»
13:53 «Σώστε την κτηνοτροφία»: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας – Νέες αποφάσεις στις 23 Νοεμβρίου
13:50 Στην εκδήλωση του Ομίλου Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου ο Ανδρέας Κατσανιώτης
13:43 Νίκος Καραχάλιος: «Το “κύμα” ήταν έτοιμο – Υπήρχε σχέδιο για ανακοίνωση κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στα Χανιά στις 24 Ιουλίου»
13:37 Δυτική Αχαΐα: Εγκρίθηκε οικονομική ενίσχυση 69.998 ευρώ για τους πυρόπληκτους του Αυγούστου
13:23 Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καθηγητής που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων
13:19 Ο Δήμος Πατρέων στην πρώτη γραμμή για την εθελοντική αιμοδοσία
13:13 Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στη Βοιωτία: 30χρονος οικοδόμος από τη Χαλκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ