Πάτρα: Δείτε ποιοι αθλητές θα τρέξουν λαμπαδηδρόμοι για την Φλόγα

Την Πέμπτη 27 του μηνός, η Πάτρα θα υποδεχθεί την Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», μία ημέρα μετά την αφή της στην Αρχαία Ολυμπία.

Η τελετή υποδοχής που διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων, θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Γεωργίου (10.15) και εκεί θα κληθούν να παρευρεθούν φορείς, σχολεία της πόλης, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν.

Η λαμπαδηδρομία στα όρια ευθύνης του Δήμου Πατρέων, θα ξεκινήσει στις 10.30 από τη διασταύρωση των οδών Αγίας Σοφίας και Πανεπιστημίου και θα ολοκληρωθεί στις 11.52 στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας.

Οκτώ Αχαιοί πρωταθλητές με σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, ευρωπαϊκά και πανελλήνια πρωταθλήματα θα μεταφέρουν διαδοχικά την Ολυμπιακή Φλόγα στους δρόμους της Πάτρας και συγκεκριμένα οι Αλέξανδρος Τριάντης (αθλητής στίβου ΑμεΑ), Ντένια Κουρέτα (πόλο), Δημήτρης Γκοτσόπουλος (στίβος), Σοφία Αλικανιώτη (στίβος), Νικολετα Χιώνη (στίβος), Νίκος Ηλιόπουλος (ενόργανη γυμναστική), Κατερίνα Φωτοπούλου (στίβος), Χαράλαμπος Φλουσκούνης (τάε κβον ντο).

Στις 10.15 στην πλατεία Γεωργίου, θα αφιχθούν οι αντιπροσωπείες της ΕΟΕ (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή) και της Οργανωτικής Επιτροπής των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Το ταξίδι της Ολυμπιακής Φλόγας, ανά την Ελλάδα, θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, έχοντας καλύψει 2.200 χιλιόμετρα, 23 νομούς και επτά Περιφέρειες. Εκεί θα γίνει η επίσημη παράδοση στους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

