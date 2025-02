Πάτρα: Δείτε πως η ΔΕΗ φέρνει τις οπτικές ίνες στα σπίτια χωρίς σκαψίματα

To σύστημα της ΔΕΗ Fiber to the Home (ίνα μέχρι την κατοικία) ή FTTH είναι μια τεχνολογία αρχιτεκτονικής σύνδεσης σε δίκτυο Οπτικών ινών, στην οποία η οπτική ίνα φτάνει μέχρι το χώρο (κατοικίας ή εργασίας) του τελικού χρήστη, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης.