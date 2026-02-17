Πάτρα: Δείτε πότε θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ήχηση σειρήνων

Η Ελληνική Αστυνομία με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι την Τέταρτη 18/2 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ηχηση σειρήνων στην Πάτρα στο πλαίσιο επιθεώρησης και συντήρηση των συστημάτων.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει: « Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Τετάρτη (18-02-2026) κατά τις ώρες 09:00 – 14:00,

στην Πάτρα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη δοκιμαστική ήχηση Σειρήνων Συναγερμού, στο πλαίσιο εξαμηνιαίας επιθεώρησης και συντήρησης

των κυκλωμάτων τους. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών προς αποφυγή πανικού”.

